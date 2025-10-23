Universum se pone sabroso con exposición sobre la ciencia del chocolate

Exposición “Ciencia con sabor a chocolate” es una experiencia multisensorial. (UNAM)

Universum, museo de las Ciencias de la UNAM, inauguró la exposición temporal “Ciencia con sabor a chocolate”, una invitación a que sus visitantes recorran el fascinante universo del cacao, desde su origen natural hasta su papel como símbolo social, espiritual y alimento benéfico para la salud.

Inaugurada el pasado miércoles por autoridades del museo y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, la exposición se podrá visitar hasta el 6 de enero de 2026. La muestra instalada en la planta baja del edificio C, y busca despertar todos los sentidos de los asistentes al tiempo que revela los secretos de uno de los productos más apreciados en el mundo.

A lo largo del recorrido, el público podrá conocer el proceso que transforma la semilla del cacao en el chocolate que hoy disfrutamos en bebidas, golosinas, licores y una infinidad de productos.

La exposición aborda también la bioquímica asociada a su consumo, su origen histórico y botánico, así como las características que distinguen a un buen chocolate: aquel que conserva un alto porcentaje de cacao y que, más allá del placer, ofrece beneficios reales al cuerpo y la mente.

HISTORIA.

El chocolate es más que una golosina irresistible. Detrás de su sabor, aroma y textura se esconde una historia milenaria que une naturaleza, ciencia, cultura y placer.

En el México prehispánico, el cacao era considerado un símbolo de poder y estatus. Su consumo estaba reservado a las élites políticas, religiosas y económicas. Usarlo sin permiso podía costar la vida. Esta carga simbólica se mantuvo con el tiempo y dio origen a múltiples mitos y rituales que hoy siguen presentes en nuestra cultura.

La exposición también explica cómo la ciencia moderna ha confirmado lo que las antiguas civilizaciones intuían: el cacao posee compuestos que benefician la salud.

Rico en antioxidantes, estimula el sistema nervioso, mejora el estado de ánimo y, cuando contiene un alto porcentaje de cacao, se le considera un superalimento, sin embargo, no todos los chocolates son iguales: los oscuros, con menos azúcar y sin leche añadida, son los que realmente aportan bienestar físico y emocional.

“Ciencia con sabor a chocolate” es una experiencia multisensorial que combina el conocimiento con el disfrute, invitando al público a reflexionar sobre el papel del cacao en nuestra historia y en nuestra vida cotidiana.

Además, como parte de la exposición, se han preparado actividades paralelas que enriquecerán la visita con dinámicas de observación, juego y experimentación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Entre las acvididades que se llevan a cabo para complementar la muestra, se encuentra “Busca el regalo de los dioses Juego interactivo”. “Esta divertida actividad reta al público a seguir pistas y descubrir los secretos del cacao, desde la semilla hasta el chocolate que conquistó al mundo”, refiere un comunicado de la DGDC. La actividad está incluida en los recorridos guiados de la sala, cuyo acceso es con boleto de entrada al museo. La actividad podrán disfrutarla los miércoles, jueves y viernes del 22 de octubre al 26 de diciembre del 2025, a las 11:00 horas.

Los visitantes también podrán acudir al taller sensorial “Elabora tu chocolate”: “Un taller ideal para aprender con el tacto, el olfato y el gusto. Aquí, los visitantes podrán transformar la semilla del cacao en un delicioso chocolate artesanal preparado con sus propias manos”, agrega el documento. El taller se podrá realizar de miércoles a domingo, del 22 de octubre al 28 de diciembre del 2025, a las 12:00 y 14:00 horas, con un costo de $35.00 pesos.

“Ven a descubrir el poder, la historia y la magia detrás de este regalo de los dioses”.