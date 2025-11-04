Continúan las proyecciones del 20° SHORTS México en la Casa Rafael Galván de la UAM

El 20° SHORTS México: Festival Internacional de Cortometraje de México sigue llevando al público lo mejor del cine breve nacional con una nueva jornada de proyecciones en la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Este espacio cultural, ubicado en Zacatecas 94, colonia Roma Norte, se ha convertido en un punto de encuentro para cinéfilos, estudiantes y realizadores que buscan descubrir las nuevas voces del cine mexicano.

El festival, considerado una de las principales plataformas de exhibición y promoción para nuevos directores del país, continúa impulsando la producción de cortometrajes que han obtenido reconocimientos dentro y fuera de México. Durante dos décadas, SHORTS México ha sido un escaparate esencial para talentos emergentes que exploran diversas narrativas, géneros y estilos visuales.

En esta segunda parte de la muestra, el público podrá disfrutar de una selección especial conformada por cuatro obras destacadas de distintas ediciones: Fulgores, de Andrés Palma; Pequeños Zorros, de Ximena Guzmán y Balam Toscano; La cascada, de Pablo Delgado; y Viaje de negocios, de Gerardo Coello Escalante. Cada cortometraje ofrece una mirada particular sobre temas humanos y sociales, con una propuesta cinematográfica que combina creatividad, técnica y sensibilidad.

La proyección se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 11:00 horas, con entrada libre para todo público. La sede se encuentra cerca del Metro y Metrobús Hospital General, lo que facilita el acceso para quienes deseen disfrutar de esta experiencia cinematográfica.

Con este tipo de actividades, la UAM y SHORTS México reafirman su compromiso con la difusión cultural y el fortalecimiento de la industria audiovisual nacional, brindando un espacio de formación, reflexión y encuentro entre cineastas y espectadores.

El festival continúa su recorrido por distintos espacios culturales de la Ciudad de México, celebrando veinte años de impulsar el talento joven y de consolidarse como una vitrina indispensable para el cortometraje mexicano contemporáneo.