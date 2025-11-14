SNTE consolida basificación histórica para Maestros en BCS: Cepeda Salas

Son concretados avances gracias a voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum y al compromiso del Magisterio sudcaliforniano, señala Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE —

Para brindarles certeza laboral y seguridad social, tras 24 años de lucha sindical fue resuelta la basificación de Maestros y personal de apoyo en Baja California Sur (BCS), una de las principales demandas de trabajadores educativos.

Así lo informó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, ante el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y el gobernador estatal, Víctor Manuel Castro Cosío.

Desde la península sudcaliforniana, explicó que la entrega de las primeras 500 plazas de nueva creación es resultado de un movimiento en el que el propio gobernador participó.

“Hoy se concretan avances gracias a la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y también influyó la dedicación del titular de la SEP para hacerlos posibles”, reconoció.

Cepeda Salas recordó que en los últimos años entregaron en todo el país un millón cien mil basificaciones a trabajadores de la educación; confió que el programa sea permanente, y otorgado un incremento salarial justo para los docentes.

Afirmó que en el SNTE siempre privilegiarán el diálogo como ruta para alcanzar acuerdos; “nunca hemos arriado banderas ni lo haremos”.

Detalló que de 2018 a la fecha el incremento salarial ha sido en promedio de 70.20 por ciento en términos reales.

Enseguida preguntó “¿Es suficiente? ¡Claro que no, no es suficiente!; necesitamos que los docentes de todos los niveles ganen realmente lo que merecen por la importante función que desempeñan”.

SNTE, Añeja Lucha

Por su parte el gobernador de BCS, Víctor Manuel Castro Cosío, recordó la “añeja lucha de los trabajadores educativos sudcalifornianos para concretar la conquista de este día; espero que el 2026 continúe otra etapa para beneficiar a más trabajadores y sus familias”.

Enseguida reconoció el trabajo de Cepeda Salas, quien “abrió la puerta de la democracia interna en el SNTE” y con ello a un Comité Ejecutivo de la Sección 3 electo por voto universal.

“Decidieron ustedes, los trabajadores de la educación, que por vez primera en la historia de México, de Baja California Sur, surgiera un comité ejecutivo electo por la base que era lo que habíamos peleado por tantos años; ese gran paso le tocó, maestro Cepeda, y a ti te tocó, orgullosamente, Elmuth y a tu comité ejecutivo, que fuera electo; bienvenida la democracia en el SNTE, también”, expresó.

Mejoras Salariales y Fin de USICAMM

En su oportunidad, el secretario Mario Delgado Carrillo anunció mejoras laborales, salariales y de pensiones, y la eliminación de la USICAMM.

El funcionario reconoció a los Maestros de México como agentes de la transformación, y reiteró la determinación del Gobierno Federal de dignificar la profesión docente.

Dijo que “siempre serán respetuosos de la lucha magisterial, el diálogo es la vía para encontrar soluciones”.

Dijo que “no necesitan quitarles a los niños el derecho a que asistan a clases, si estamos en la mesa dialogando y tenemos el compromiso de que vamos ir avanzando”.

El secretario general de la Sección 3, Elmuth Dubeth Castillo Sandoval, expresó su “satisfacción por esta conquista”; reconoció el respaldo de Cepeda Salas en las gestiones, y la disposición del gobernador Castro Cosío.

Detalló que las 200 plazas a Maestros y 300 a trabajadores no docentes, les permitirán acceso a créditos y beneficios que antes eran imposibles.

Asistentes también a la ceremonia, la secretaria de Educación de BCS, Alicia Meza Osuna; la presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero; funcionarios, legisladores locales y los trabajadores beneficiados.

Finalmente, Cepeda Salas se reunió con el Comité Ejecutivo de la Sección 3, para hablar sobre los avances y retos del SNTE que serán solucionados con unidad, democracia y transparencia.

