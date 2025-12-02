UAEH evalúa la calidad ambiental mediante el plumaje de aves

Estudio. Juan Carlos Gaytán Oyarzun, profesor investigador de la UAEH. (Alejandra Zamora Canales.)

La presencia de metales pesados en ambientes urbanos forma parte de un problema ambiental constante, fundamentalmente en una ciudad con antecedentes mineros y un crecimiento vehicular acelerado. En respuesta a ello, Juan Carlos Gaytán Oyarzun, profesor investigador del Área Académica de Biología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), propone identificar la contaminación en Pachuca de Soto a partir del análisis de la presencia de elementos químicos de alta densidad en aves.

La investigación que se desarrolla en conjunto con estudiantes de la Licenciatura en Biología considera a las palomas como un bioindicador, es decir, un organismo vivo con la capacidad de evidenciar la calidad de factores medioambientales. Esta especie ha encontrado en la ciudad un ecosistema para vivir: realizan nidos en construcciones como edificios y puentes altos, se desplazan por múltiples puntos urbanos y permanecen en constante contacto con el ambiente.

¿Cómo afecta la contaminación a las palomas?

Esta ave se expone directamente a los elementos químicos presentes en el aire, suelo y superficies urbanas, incorporándolos a su organismo por la vía respiratoria, pero también puede ocurrir por vía gástrica al ingerir alimentos contaminados.

Por ello, los investigadores de la UAEH recolectan las plumas de esta especie en los sitios donde anidan para posteriormente analizarlas en el Centro de Investigaciones Químicas de esta casa de estudios, donde se identifica y cuantifica la presencia de metales pesados. Asimismo, en el Área Académica de Biología se encargan de la evaluación de daños y la aplicación de metodologías establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para medir los riesgos al bienestar humano.

Por ahora, el proyecto se encuentra en una etapa inicial, sin embargo, los resultados preliminares demuestran la presencia de cadmio, plomo y arsénico; todos ellos son elementos con interés toxicológico.

¿Cuál es el origen de estos químicos?

Los jales son residuos de la actividad minera en la ciudad, aunque son antiguos, estos apilan material molido restante de la extracción de minerales de interés comercial. En temporada de lluvia pueden ocurrir deslavamientos que dejan charcos con arena proveniente de ellos, la cual puede ser dispersada por el aire o por los vehículos que pasan cerca.

Además, la actividad humana cercana a estos lugares puede considerarse un factor de riesgo. Por ejemplo, las unidades deportivas, los negocios de alimentos y bebidas, así como la existencia de zonas habitacionales.

Otro de los factores que contribuyen a esta contaminación es el actual aumento del tráfico vehicular en Pachuca, pues la combustión de la gasolina genera emisiones que contribuyen a la dispersión de contaminantes en el medio ambiente.

Cadmio, plomo y arsénico en la ciudad

El equipo de investigación Garza monitoreó varios puntos urbanos, incluyendo las zonas cercanas a los jales y áreas con alta circulación vehicular, como la zona centro-sur de la ciudad, en las cuales se encontró la presencia de tres metales pesados, sin diferencias en las cantidades de sus concentraciones en los diferentes lugares. Gaytán Oyarzun explicó que esto se debe a los hábitos del ave, pues su rango de desplazamiento abarca ambos lugares, incorporando contaminantes provenientes de los dos.

Asimismo, indicó que los primeros análisis ecotoxicológicos muestran un riesgo significativo del cadmio, plomo y arsénico, debido a que contienen niveles de toxicidad capaces de afectar la reproducción y dispersión en el ambiente de la fauna.

“La presencia de contaminantes en el ambiente es evidente. En los jales la biomasa, es decir, la cantidad de organismos y la biodiversidad, que hace referencia a los diferentes tipos, es muy inferior a las cantidades normales”, explicó Juan Carlos Gaytán. Por ejemplo, dijo, los insectos polinizadores, que dependen de la flora para vivir y transferir polen a otras plantas, al encontrarse expuestos pueden manifestar efectos que decrementan a sus poblaciones.

En la salud humana, estos metales se asocian con afecciones en órganos como el hígado y el riñón, además de procesos cancerígenos, dependiendo de la dosis y del tiempo de exposición. Por ello, esta investigación propone utilizar los datos recabados para una evaluación de riesgos a la salud de la población de Pachuca.

¿Qué se puede hacer?

Ante este panorama, Carlos Gaytán destacó la necesidad de que los resultados científicos respalden la creación y refuerzo de legislaciones ambientales para regular y controlar las emisiones de la atmósfera, así como en el ámbito ecológico para garantizar el bienestar de la fauna y en el sector salud, con la finalidad de disminuir los efectos en el cuerpo humano.

Además, propone impulsar acciones que reduzcan la exposición a los contaminantes, como el recubrimiento con pastos resistentes en los jales para controlar la dispersión de polvo. Por otra parte, una medida clave es el refuerzo de los programas de verificación, regulación de circulación y revisión de automóviles, ya que los motores en mal estado pueden liberar mayores cantidades de emisiones dañinas, al igual que incentivar el uso del transporte público.

La investigación busca contribuir a la mejora de la salud respiratoria de la población, además de disminuir el impacto que enfrentan las especies urbanas como las palomas y diferentes insectos polinizadores.

Cabe destacar que el docente Garza, Juan Carlos Gaytán, también se encuentra desarrollando un proyecto para evaluar el impacto de los contaminantes en las abejas y en los productos apícolas, además de una investigación sobre la presencia de pesticidas y los riesgos que conllevan las aguas de riego del Sur del Valle del Mezquital y el monitoreo del Río Grande de Tulancingo.