SNTE plantea Formación Docente y Reafirma Rol Docente Frente a la Tecnología

Ninguna tecnología puede desplazar el papel de quien educa, ni romper vínculo humano maestro-alumno, dice Alfonso Cepeda Salas —

SNTE Inteligencia Artificial Cepeda Salas Integrantes y secretarios generales se suman a la postura de defensa del vínculo humano entre docentes y alumnos frente a la automatización tecnológica en el aula. (SNTE)

Desde su rol protagónico educativo para aprovechar la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta que fortalezca su labor y beneficie el aprendizaje de sus alumnos, es fundamental que los Maestros estén preparados sobre el tema, dijo el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

Consideró indispensable que los profesores cuenten con formación y actualización continua que les permita aprovechar la herramienta tecnológica de la IA.

“El Sindicato debe participar en el análisis y las decisiones sobre el uso de nuevas tecnologías en el sistema educativo, para que las y los docentes sean protagonistas de esta transformación”, afirmó.

El Maestro dirigente habló así durante una reunión con secretarios generales e integrantes de los Órganos Nacionales de Gobierno sindical, para analizar el uso de la IA en la educación.

Límites Éticos y Cognitivos frente a los Algoritmos

En el encuentro especialistas compartieron información sobre los alcances y desafíos de la IA; Cepeda Salas leyó un documento elaborado por Rob Weil, integrante de la American Federation of Teachers (AFT).

Coincidió en que la IA puede traer múltiples beneficios para el aprendizaje de los estudiantes, pero “no puede enseñar las capacidades de pensamiento que constituirán una parte integral del éxito futuro”.

Añadió que “ese es el papel que el profesorado debe desempeñar, por lo que es necesario que los Maestros desarrollen en sus alumnos más competencias de motivación, comprensión, aprendizaje colaborativo, pensamiento crítico, resolución de problemas y su aplicación en el mundo real”.

Insustituible, Vínculo Humano en Aulas Mexicanas

Cepeda Salas afirmó en que “ninguna tecnología puede desplazar el papel de quien educa, ni romper el vínculo humano maestro-alumno”.

En la sesión fue dicho que la IA conlleva beneficios, pero también riesgos para quien la utiliza de manera inadecuada, principalmente en tres aspectos; el cognitivo, pues las capacidades de reflexión, análisis y pensamiento crítico disminuyeron; socioemocional, la IA se convirtió en acompañante y consejera; y epistémico, se confunde la información con conocimiento.

El secretario general del SNTE dijo que “la organización seguirá acompañando a las Maestras y Maestros ante los cambios tecnológicos, impulsará su actualización y defenderá sus derechos, en caso de que se vean afectados”.

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