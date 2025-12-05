Cinvestav recibe Premio IMPI por innovación para fabricar microchips

Premio. Susana Ortega Cisneros, investigadora y directora de la Unidad Guadalajara, desarrollo el sistema para crear microchips. (Cinvestav)

Un desarrollo del Cinvestav Guadalajara fue seleccionado ganador en la categoría “Invenciones en materia de semiconductores” del Premio IMPI a la Innovación mexicana 2025, el cual fue dado a conocer en el marco del capítulo para América Latina y el Caribe del Science and Technology in Society (STS) Fórum y el InnovaFest LATAM 2025, llevado a cabo en la localidad de Xochitepec, Morelos.

El proyecto, llamado “Método adaptativo de creación de compiladores de memorias a nivel layout para tecnologías multipropósito utilizando celdas estándar”, es resultado de una investigación dirigida por Susana Ortega Cisneros, investigadora y directora de la Unidad Guadalajara, quien mencionó que el galardón representa un reconocimiento a años de trabajo constante, investigación rigurosa y creatividad científica.Además, mencionó que el Premio es un motor de inspiración para quienes participaron en el desarrollo de la patente, muchos de ellos estudiantes y jóvenes investigadores.

“Saber que su trabajo ha sido distinguido a nivel nacional les brinda confianza, les abre oportunidades y les demuestra que su talento tiene un lugar en el avance científico y tecnológico de México”, señaló Ortega Cisneros.El proyecto galardonado aborda un problema complejo y estratégico: la creación de un método adaptativo para generar compiladores de memoria a nivel layout utilizando celdas estándar, una aportación que agiliza procesos, reduce costos y permite trabajar con tecnologías multipropósito en el diseño de circuitos integrados.

Los compiladores de memorias a nivel layout son herramientas pilares en el diseño de circuitos integrados o semiconductores, al ser empleados principalmente en la generación automatizada de bloques físicos de memoria que constituyen un chip, con lo que es posible generar una producción más eficiente.

Sin embargo, la implementación actual de memorias personalizadas representa un desafío técnico y de alto costo, ya que precisa de licenciamiento y no hay compatibilidad entre diferentes fabricantes, por lo que es necesario desarrollar las memorias bajo esas limitaciones.Por ello, el grupo de investigación encabezado por Ortega Cisneros buscó la manera de generar un proceso adaptativo de creación de compiladores de memorias a nivel layout, a partir de celdas estándar y macroceldas predefinidas, con el fin de automatizar y flexibilizar la generación de memorias personalizadas para tecnologías multipropósito.

Esto significa que los modelos de compiladores de memoria propuestos por los investigadores de Cinvestav Guadalajara pueden adaptarse fácilmente a diferentes modelos, lo que brinda la oportunidad de tener interconexiones, al emplear un compilador independiente del nodo de fabricación, pudiendo ajustarse a distintas tecnologías (fabricantes), lo que lo convierte en una herramienta multipropósito para aplicaciones heterogéneas y sin limitaciones.

Además, el proceso incorpora un motor de machine learning que modela el comportamiento del sistema y predice dimensiones, consumo de energía y frecuencia máxima, lo que permite optimizar el diseño de forma predictiva.

De acuerdo con los desarrolladores, los sectores nacionales que pueden verse beneficiados por la invención son la electrónica de consumo, al optimizar el desempeño de dispositivos inteligentes que dependen de memorias rápidas y de bajo consumo; la industria automotriz, en sistemas de asistencia al conductor; así como en el área de la inteligencia artificial y análisis de datos, por su rapidez en el acceso a la memoria.

Para Susana Ortega Cisneros, obtener el Premio IMPI a la Innovación destaca la calidad científica del trabajo realizado, además de demostrar que en Cinvestav existen las capacidades técnicas y humanas que proyectos como el centro de diseño de circuitos integrados Kutsari necesita para avanzar con éxito.

“Este reconocimiento también es una herramienta muy poderosa para promover nuestros posgrados, al demostrar que nuestras líneas de investigación no son solo teóricas ni aisladas, sino que están directamente conectadas con las necesidades reales del país”, concluyó.