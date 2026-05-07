Alejandra Castellanos, primera mujer que asume la presidencia del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas en 80 años

Presidenta Alejandra Castellanos fue designada como presidenta CIME, siendo la primera vez que se incorpora una mujer a dicho cargo, desde que fue creado el organismo hace 80 años.

El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME) anunció que renovó su Consejo Directivo para bienio correspondiente a 2026-2028, lo cual compone a la presidencia del organismo, vicepresidencia, secretarios, tesoreros y sus comités a nivel nacional. En este sentido sobresale la incorporación de un mayor número mujeres en puestos clave, en especial de la Ing. Alejandra Castellanos, quien fue designada como presidenta CIME, siendo la primera vez que se incorpora una mujer a dicho cargo, desde que fue creado el organismo hace 80 años.

Lo anterior se dio a conocer en un evento formal organizado en el Club de los Industriales de la Ciudad de México, donde estuvieron reunidos especialistas de la ingeniería mexicana en una diversidad de ramos e industrias, colegiados y miembros del CIME, representantes de universidades de México y del Gobierno Federal, entre ellos la Lic. Gabriela Jiménez Godoy, vice coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Durante el evento se dieron a conocer las acciones estratégicas que realizará el CIME en el siguiente bienio, en cuanto a capacitación, impartición de conocimiento y promoción de las carreras STEM. También se desarrolló un panel de expertos en el cual analizaron los desafíos de la IA y la industria 4.0 para la ingeniería mexicana.

Es preciso señalar que la Ing. Alejandra Castellanos tomó protesta el pasado 30 de abril de 2026 del Consejo Directivo XLI del CIME, el cual encabezará durante dicho periodo. Lo anterior fue determinado mediante una Asamblea Electoral llevada a cabo el pasado 27 de marzo del presente, en la cual se eligieron los cargos directivos que ahora conforman este Consejo, entre ellos quienes tomarán la titularidad y la suplencia durante el bienio 2026-2028, como son los cargos de secretarios y subtesoreros.

Todo ello se da a conocer justo en el marco de la celebración del 80 Aniversario del CIME. Por tal motivo el organismo llevará a cabo diversos eventos tanto de capacitación, impartición de conocimiento como de reconocimiento a los miembros que han formado parte del Colegio durante ocho décadas. Dichos eventos arrancaron en noviembre de 2025, justo cuando el CIME cumplió su 80 aniversario, y concluirán en el mes de noviembre del presente año.

En el evento del Club de los Industriales, la Ing. Castellanos mencionó que una tarea esencial del organismo será promover la participación de la mujer no sólo en sus áreas directivas sino en todas las actividades que emprenderán en este periodo: desde reuniones mensuales técnicas hasta en la integración de comités de peritos internacionales y promover la incorporación a las ingenierías a nivel nacional, ya que solo una cada 10 egresados de dichas disciplinas es mujer.

Por esta razón, la designación de la Ing. Castellanos es la punta de lanza para reconocer la labor que han desempeñado las mujeres en este fundamental campo económico y de conocimiento. “La idea es promover la educación tecnológica y científica en las mujeres y que atañe a los diversos campos de la ingeniería. Queremos abarcar a las universidades y su incorporación al campo laboral y de investigación. Esto es una prueba de que el CIME tiene una total apertura de género en un campo laboral donde la participación de la mujer ha sido limitado”, sostuvo Alejandra Castellanos.

Es preciso señalar que la nueva presidenta del CIME ha desempeñado diversos cargos en el consejo directivo del Comité Nacional Permanente de Peritos en Data Centers. Castellanos cuenta con conocimiento profundo del mercado mexicano, en especial del de Datacenters y tiene alta capacidad gerencial. Cuenta con amplia experiencia en gestión de empresas de ingeniería y tecnología, capacidad demostrada para dirigir la ingeniería y el diseño, el desarrollo de negocios para cuentas globales y los programas de distribución de canales. Ha actuado en el diseño, construcción y equipamiento de los Centros de Datos más importantes de México.

Actualmente, la Ing. Castellanos se desempeña como directora general de HiRef México, una compañía italiana, líder en el desarrollo de soluciones de aire acondicionado de precisión, para la industria de los Centros de Datos y Tecnologías de la Información, en donde ha desarrollado una estrategia en el mercado de América Latina, cuyo fin es promover activamente las soluciones de HiRef entre usuarios finales, empresas de ingeniería e integradores de soluciones e instalaciones.

Cabe señalar que el CIME es una organización que tiene a su cargo la superación profesional, científica, técnica, económica, social y cultural de las y los ingenieros mecánicos, electricistas, de telecomunicaciones, de Tecnologías de Información, electrónica y de ramas afines en México.

El CIME cuenta con Comités Nacionales Permanentes de Peritos, integrados por Ingenieros de gran experiencia profesional y reconocido prestigio, que en conjunto actúan como órganos consultores de las Dependencias del Gobierno Federal y de asesoría a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial e institucionalmente en el análisis y revisión de Normas Oficiales Mexicanas y de Normas Mexicanas desarrollando programas de educación continua para mantener actualizados sus conocimientos técnicos y científicos en cada una de sus especialidades.

De esta forma el consejo directivo del CIME estará conformado durante el bienio 2026-2028 de la siguiente manera

MIEMBROS DEL XLI CONSEJO DIRECTIVO

Presidenta

Ing. Alejandra Castellanos Garcia

Primer Secretario

Ing. Iván Calderón Picazo

Segundo Secretario

Ing. José Luis Pérez Báez

Tercer Secretario

Ing. José Guadalupe González García

Tesorero

Ing. Guillermo Aguilar Hurtado

Secretarios Suplentes

Vicepresidente (VP)

Ing. José Santiago

Primer Secretario Suplente (PSS)

Ing. Jorge Antonio de la Cruz Pitalúa

Segundo Secretario Suplente (SSS)

Ing. Alberto Federico Friedmann Requena

Tercer Secretario Suplente (TSS)

Ing. Rafael Eduardo López Trejo

Subtesorero (ST)

Ing. Isidro Castellanos Sanjuan