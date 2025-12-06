Cometa 3I/ATLAS se acercará a la Tierra este 19 de diciembre: esto es lo que se sabe hasta el momento

El cometa 3I/ATLAS, también llamado C/2025 N1, fue descubierto el 1 de julio de 2025 por la red ATLAS en Chile, cuando ingresaba al sistema solar desde otro lado del universo.

Este objeto no es cualquier cometa, su trayectoria es hiperbólica, lo que significa que no está ligado gravitacionalmente al Sol y, por tanto, no volverá jamás o al menos, no en nuestra vida.

Además, representa apenas el tercer objeto interestelar confirmado detectado por la humanidad, después de 1I/ʻOumuamua y 2I/Borisov.

¿Cuándo será su paso más cercano a la Tierra y qué tan cerca pasará?

El día clave es el 19 de diciembre de 2025, pues el 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a nuestro planeta con una distancia estimada de 270 millones de kilómetros, lo que equivale a 1.8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, suficiente para descartarlo como una amenaza.

Aunque estará “relativamente cerca” en términos astronómicos, no será visible a simple vista. Para verlo necesitarás un telescopio pequeño o binoculares astronómicos, preferiblemente antes del amanecer, mirando hacia el horizonte sureste.

¿Por qué ha despertado tanto hype el 3I/ATLAS?

Este cometa trae una mezcla de hielo, polvo y compuestos que se formaron en otro sistema estelar, incluso antes del nacimiento del Sol.

Científicos planean usar instrumentos como el Hubble Space Telescope o el James Webb Space Telescope para analizar su coma y detectar rastros de moléculas, elementos y compuestos que pueden darnos pistas sobre cómo se formaron otros mundos.

Tras su perihelio; es decir, el paso más cercano al Sol, el 3I/ATLAS no se desintegró como muchos esperaban, sino que “revivió”, pues mantiene su núcleo y sigue expulsando gas y polvo.

Eso ha disparado preguntas como: ¿es un cometa como los de siempre, o estamos ante algo más raro? Científicos, como Avi Loeb, han sugerido posibilidades que van desde “extrañas comas brillantes” hasta la hipótesis de algún tipo de cuerpo artificial.

Aunque la NASA mantiene que es un objeto natural, 3I/ATLAS sigue siendo uno de los eventos astronómicos más intrigantes del año.

¿Cómo y cuándo se podrá ver el 3I/ATL?

Lo ideal es antes del amanecer, mirando hacia el sureste. Necesitarás al menos un telescopio pequeño o binoculares astronómicos y, si tienes oportunidad, seguirlo desde observatorios o usar herramientas como “Eyes on the Solar System” de la NASA, ya que pueden ofrecer mejores vistas.