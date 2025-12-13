SNTE Demanda Incremento Salarial Docente Paritario al Mínimo y Derogación de USICAMM

Pese a avances logrados en los últimos años, hay deuda con docentes; necesario luchar por dignificación salarial a Maestros, lo merecen, señala Alfonso Cepeda Salas —

Los trabajadores de la educación confían en obtener un incremento salarial acorde con el aumento otorgado al salario mínimo para 2026, dijo el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

Añadió que pese a los avances logrados en los últimos años, todavía hay una deuda con los docentes y “tenemos que luchar porque se dignifique salarialmente a las Maestras y los Maestros, porque se lo merecen”.

El dirigente habló así durante una reunión con los secretarios generales delegacionales y representantes de centros de trabajo de la Sección 3 del SNTE en Baja California Sur.

Cepeda Salas resaltó que en la negociación del Pliego Nacional de Demandas, el SNTE buscará el reconocimiento al esfuerzo y la responsabilidad social del Magisterio, así como su papel fundamental en el desarrollo del país.

El Maestro dirigente reiteró durante el encuentro que el Sindicato mantendrá su lucha por mejorar las prestaciones de los agremiados, como parte de una agenda que prioriza los derechos laborales y el fortalecimiento de la educación pública.

El también senador destacó que entre las principales demandas está la reforma a la Ley del ISSSTE, para garantizar mejores pensiones y condiciones de seguridad social.

Desaparacer la USICAMM, Afecta a Maestros

Ante los Maestros reunidos, insistió en la necesidad de derogar la legislación que sustenta a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), porque este esquema “genera afectaciones al desarrollo profesional y a los derechos de los profesores”.

Afirmó que el SNTE continuará privilegiando el diálogo y la negociación como vías institucionales para la atención de las demandas del gremio.

En su oportunidad, el profesor Elmuth Dubeth Castillo Sandoval, secretario general de la Sección 3, agradeció a Cepeda Salas por el encuentro con la estructura sindical y refrendó el compromiso del Magisterio sudcaliforniano para fortalecer las acciones que mejoren las condiciones laborales, prestacionales y asistenciales.

Expresó su reconocimiento a Cepeda Salas porque desde el Senado de la República impulsa iniciativas en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado.

Presente también en la reunión, el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en la Sección 3, profesor José Fernando Sandoval Angulo.

