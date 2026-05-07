Autonomía Universitaria, Motor de Equidad y Democracia en México: Lomelí Vanegas

Ninguna nación puede transformarse positivamente si solo 4.4% de jóvenes con menos recursos tiene acceso a las aulas universitarias —

Universia México 2026 Titulares de universidades del país y el director general de Santander México, Felipe García Ascencio, en Universia México 2026. (Santan)

Las universidades son una de las expresiones contemporáneas más valiosas del ejercicio democrático y de la pluralidad; sin Universidades autónomas e inclusivas, las sociedades se vuelven más frágiles y desiguales, y menos aptas para imaginar soluciones comunes”, dijo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas.

Afirmó que “en las Universidades se defiende la libertad, construye ciudadanía e imaginan y materializan propuestas para garantizar el bienestar de nuestras sociedades”.

Añadió que estas instituciones son parte sustancial y activa de la transformación social; “la educación superior es un bien público y un derecho inalienable, pero también una responsabilidad compartida que requiere recursos sostenidos y una cooperación cada vez más estrecha entre múltiples actores”.

Lomelí Vanegas habló así en el Encuentro Nacional de Rectores de Universia México, espacio de reflexión sobre los retos y oportunidades de la Educación Superior en México en un contexto de transformación social y tecnológica.

Ahí resaltó que Universia se consolidó como un apoyo invaluable para coordinar esfuerzos, conocer otras experiencias y dar visibilidad a los retos y avances en materia de digitalización, internacionalización, empleabilidad y conexión intersectorial que enfrenta la educación superior.

Lo escuchaban titulares de instituciones de enseñanza superior del país, el Director General de Banco Santander México, Felipe García Ascencio; y el Director General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Carlos Iván Moreno Arellano, entre otros.

El rector de la UNAM señaló que la equidad, innovación y colaboración son elementos que deben orientar toda planeación a largo plazo en las Universidades.

Dijo que en ellas también debe ser considerado como prioridades actualizar conjuntamente los planes y programas de estudio, incentivar líneas de investigación orientadas a problemas nacionales, regionales y globales; y apuntalar políticas universitarias que enfrenten las desigualdades internas y estructurales.

Lomelí Vanegas expresó que las Universidades deben formar generaciones abocadas a pensar en un porvenir donde los derechos humanos y la justicia sean el fundamento de la convivencia social.

“Por ello es menester asumir que las decisiones sobre financiamiento, producción científica, docencia y vinculación tienen impactos específicos en la vida comunitaria”, indicó.

Confianza, Base de Relaciones

Felipe Garcia Ascencio Santander México Felipe Garcia Ascencio, director general de Santander México, durante su participación en el encuentro de rectores 2026. (Santan)

Por su parte, Felipe García Ascencio, director general de Santander, manifestó que este banco seguirá siendo un aliado activo, cercano y comprometido para fortalecer la Educación Superior y contribuir al desarrollo sostenible de México.

“Llevamos casi 30 años construyendo una colaboración cercana, constante y basada en la confianza con ustedes a través de Santander Universidades y Universia”, explicó.

Enseguida reveló indicadores de este apoyo e informó que a partir de 2005 otorgaron más de 725 mil becas en México, con una inversión acumulada superior a 2 mil millones de pesos.

“Detrás de estas cifras hay oportunidades reales que han transformado vidas y contribuido a abrir puertas a miles de jóvenes en el país”, comentó.

Añadió que este 2026 Santander dará un paso más y su nueva meta es “beneficiar a más de 250 mil personas y llegar a cerca de un millón a través de contenidos abiertos en nuestras plataformas Santander Open Academy y Santander X”.

Dijo que este esfuerzo contribuye a la formación de talento en los jóvenes estudiantes mexicanos, con impacto real en sus vidas.

Millones de Jóvenes sin Educación Superior

En su oportunidad, Carlos Iván Moreno Arellano dijo que México necesita de todas sus Universidades para avanzar y hacer frente a los diversos retos que se tienen, como cerrar brechas entre el mismo sistema universitario.

Reveló que el 4.4 por ciento de los jóvenes del primer decil de ingresos accede a la Educación Superior.

En México, el primer decil representa al 10 por ciento de los hogares con los ingresos más bajos; si enfocamos el dato de Moreno Arellano en la población joven dentro del rango de 15 a 29 años usado por el Instituto Mexicano de la Juventid (IMJUVE), el indicador se refiere a cerca de 136 mil 400 jóvenes.

Se trata de una población equivalente a llenar casi 1.5 veces el Estadio Azteca.

Si consderamos que de acuerdo con las proyecciones del INEGI para 2026, en México hay aproximadamente 31 millones de jóvenes, 30 millones 836 mil 600 de ellos no están en la Educación Superior.

Moreno Arellano afirmó que “ninguna nación puede transformarse positivamente si ese porcentaje tan bajo de las personas que más lo necesitan, está en las aulas universitarias”.

Añadió que se requiere atender la manera heterogénea con la que las instituciones integran la Inteligencia Artificial generativa.

Reveló que avanzaron en el incremento en la cobertura en la enseñanza superior, que supera el 48.4 por ciento, pero es importante atender retos como el abandono escolar que es de aproximadamente 30 por ciento en el primer año de estudios.

Llamó a los rectores y los representantes del gobierno “a trabajar porque cada persona que ingresa a la universidad, permanezca”.

Otras autoridades presentes en el evento fueronel director Ejecutivo de Santander Universidades, director general de Universia México; Arturo Cherbowski Lask; Bernardo González-Arechiga Ramírez Wiella, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior; y el secretario general Ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia.

Autonomía Universitaria, Motor de Equidad y Democracia en México: Lomelí Vanegas