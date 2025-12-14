Diseñan en la UAEH medidor inteligente para mejorar consumo en los hogares y trabajo

Innovación La intención es que sea portable y compatible con aplicaciones móviles y de escritorio para recibir alertas en teléfonos y computadoras. (Miguel Rosales Tenorio)

La creciente escasez de agua es uno de los desafíos más urgentes a nivel mundial. En diversas regiones del planeta, los fenómenos climáticos extremos, el aumento de temperaturas y la sobreexplotación de acuíferos han reducido drásticamente la disponibilidad de este recurso tan valioso para el ser humano.

México no es ajeno a esta realidad. En los últimos años el país ha tenido que hacer frente a sequías cada vez más severas y que afectan tanto zonas rurales como a los grandes centros urbanos. Esta situación pone en evidencia la fragilidad en el sistema de abastecimiento y la vulnerabilidad a la que están expuestas miles de personas ante la disminución de las fuentes de agua.

Frente a dicho escenario, la población en México se ha visto obligada a adaptarse. Cada vez más familias monitorean de manera constante cuánta agua disponen en sus hogares o sitios de trabajo, esto con el objetivo de organizar o racionar su consumo diario.

Derivado de esta situación, Alejandro Caballero Juárez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), desarrolló un proyecto que promete transformar la manera en que se realice dicho proceso: un medidor de agua inteligente.

UN PROBLEMA COTIDIANO QUE IMPULSA SOLUCIONES INNOVADORAS

El prototipo de este medidor consiste en un sistema de monitoreo compuesto por un sensor ultrasónico colocado dentro del tinaco, encargado de medir la capacidad de agua, y un sensor de flujo instalado en la tubería para registrar la cantidad de líquido que entra y sale. Ambos dispositivos se comunican mediante microcontroladores, permitiendo enviar la información desde el tinaco hacia una pantalla ubicada en cualquier parte de la casa.

Para lograr una conectividad más estable, especialmente ante fallas comunes en servicios de internet, se utilizaron dos microcontroladores electrónicos ESP32, reconocidos por su amplio alcance y capacidad de comunicación vía Bluetooth o WiFi, lo que garantiza que las señales puedan recibirse sin interrupciones, lo que vuelve el sistema más confiable y adaptable a distintos espacios.

“La intención es que este modelo sea portable y compatible con aplicaciones móviles y de escritorio para recibir alertas en teléfonos y computadoras. Además, el código puede modificarse para registrar tanto la cantidad de días sin abasto de agua como los días que restan, para que se agote el recurso. Esto lo convierte en una herramienta útil para promover un consumo responsable y ayudar a las personas a anticiparse a posibles desabastos”, mencionó Caballero Juárez.

CRISIS HÍDRICA: EL CONTEXTO QUE DA URGENCIA A ESTAS INNOVACIONES

México es uno de los países más afectados por la escasez de agua. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), más del 70% del territorio sufre algún grado de sequía cada año, mientras que diversas ciudades enfrentan problemas serios de abasto. A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que para 2030 la demanda global de agua superará en un 40% la disponibilidad actual.

En ese contexto, la tecnología se convierte en una aliada estratégica para atender y transformar la realidad a la que nos enfrentamos. Más que una herramienta complementaria, representa un puente entre las necesidades de la población y soluciones innovadoras capaces de mejorar la calidad de vida de las personas.

Para el cuidado y la preservación del agua, su papel es crucial. Frente a las sequías prolongadas, sobreexplotación de los mantos acuíferos y patrones de consumo insostenibles, el uso inteligente de los recursos tecnológicos permite identificar, monitorear y gestionar este recurso de manera precisa.

De este modo, el proyecto del alumno Garza se inserta en esta necesidad, creando herramientas accesibles para tomar decisiones informadas sobre el uso del agua. La implementación de un medidor inteligente y el acceso a plataformas encargadas de la gestión hídrica ayudará a que la sociedad sea consciente de su comportamiento de consumo.

Estas medidas no solo fortalecen la cultura del cuidado del agua, sino que impulsan cambios duraderos en los hábitos cotidianos, lo que demuestra cómo la tecnología bien utilizada, al servicio de la sociedad, puede traer alternativas a uno de los retos más urgentes del presente.

INNOVACIÓN CON PROPÓSITO: TECNOLOGÍA PARA LA SOSTENIBILIDAD

El equipo trabaja en opciones que hagan del prototipo un sistema autosustentable, como integrar baterías solares que alimenten el dispositivo sin necesidad de electricidad convencional. Además, la programación puede modificarse para añadir funciones como alertas, reportes de consumo o integración con sistemas de captación pluvial.

LA IMPORTANCIA DE LOS ESPACIOS CIENTÍFICOS EN LA FORMACIÓN ESTUDIANTIL

En el entorno académico, los espacios científicos cumplen un papel esencial en la formación estudiantil, ya que refuerzan el aprendizaje teórico, pero también impulsan la curiosidad, el pensamiento crítico y la capacidad de dar solución a problemáticas reales como punto de encuentro entre el saber y la práctica.

Asimismo, el trabajo científico dentro de las instituciones educativas contribuye a generar investigaciones pertinentes en el contexto local y nacional. El alumno Garza señaló que participar en ferias y concursos da paso a compartir ideas y recibir retroalimentación para mejorar los proyectos.

Lo anterior, sumado al acompañamiento docente, enriquece el conocimiento generado, demostrando que la ciencia aplicada tiene un impacto tangible en la comunidad y que con ello, el estudiantado no solo adquiere competencias, sino que se transforma en un agente de cambio capaz de responder a las necesidades actuales de forma innovadora y sostenible.

“Aunque la tecnología ayuda, el ahorro depende de la responsabilidad individual. Cada litro cuenta, y los hábitos cotidianos siguen siendo esenciales. El agua es el recurso más importante que existe, y todos debemos cuidarla desde hoy”, concluyó Alejandro Caballero.