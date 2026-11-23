Grand Theft Auto VI (FAROOQ KHAN/EFE)

Pasar varias horas dentro de un videojuego puede hacer que una persona se olvide temporalmente del mundo que la rodea. Durante ese tiempo asume otra identidad, explora escenarios ficticios y realiza actividades que difícilmente podría experimentar en su vida cotidiana. Pero ¿qué ocurre cuando apaga la consola y regresa a la realidad?

La pregunta cobra relevancia ante el fenómeno que generan los grandes lanzamientos de la industria, como GTA VI, un videojuego que permite a los usuarios recorrer ciudades, conducir vehículos, utilizar armas y completar misiones desde el papel de personajes ficticios.

Sin embargo, pasar horas jugando o incluso tomar días libres para disfrutar de un título no significa necesariamente que exista una adicción o un deterioro de la salud mental.

De acuerdo con José Antonio Molina, psicólogo experto en adicciones y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, los videojuegos pueden formar parte de las actividades recreativas de una persona, siempre que no interfieran con otras áreas de su vida.

¿Cuándo jugar deja de ser entretenimiento?

Uno de los principales factores de riesgo aparece cuando el tiempo dedicado a los videojuegos comienza a desplazar actividades necesarias, como dormir, estudiar, trabajar o convivir con otras personas.

Molina advierte que la edad también influye: no es lo mismo pasar varias horas jugando a los 25 o 30 años que hacerlo durante la infancia o la adolescencia, etapas en las que todavía se desarrollan capacidades relacionadas con el autocontrol. Además, dormir menos para continuar jugando puede alterar los mecanismos cerebrales relacionados con el descanso y afectar el funcionamiento cotidiano.

El especialista señala que existen personas con determinadas condiciones psicológicas o predisposiciones que pueden experimentar mayores dificultades para separar la experiencia virtual de su vida diaria. No obstante, aclara que estos casos representan una minoría y que la mayoría de los jugadores puede asumir un personaje ficticio sin que esto implique consecuencias negativas para su salud mental.

Las señales de una posible adicción a los videojuegos

La dependencia no se determina únicamente por el número de horas frente a una pantalla. Entre las señales que pueden indicar un problema están la pérdida de control sobre el tiempo de juego, las mentiras para ocultar cuánto se juega, las alteraciones del sueño y el abandono de actividades importantes.

El psicólogo identifica distintos factores que pueden aumentar la vulnerabilidad, como la dificultad para controlar los impulsos, una baja tolerancia a la frustración, problemas en las habilidades sociales y limitaciones en el autocontrol.

También se trata de un fenómeno multifactorial, en el que intervienen características personales y circunstancias sociales y familiares. En el caso de niñas, niños y adolescentes, el riesgo merece especial atención, pues todavía están desarrollando herramientas para regular sus impulsos. Por ello, el acompañamiento familiar y el establecimiento de límites pueden ayudar a prevenir que el entretenimiento desplace otras actividades.

No hay que satanizar los videojuegos

Aunque algunos títulos incluyen escenarios de violencia o actividades que no serían aceptables en la vida real, esto no significa que jugar provoque automáticamente comportamientos violentos.

Molina subraya que no se debe responsabilizar a los videojuegos de todas las conductas de una persona, pues existen múltiples factores individuales y contextuales que pueden influir en su comportamiento.

En el caso de GTA VI, el especialista considera que no debería jugarse antes de los 18 años, por el tipo de contenidos que presenta.

La clave, explica, está en entender los videojuegos como una alternativa de ocio y no como una actividad que sustituya el descanso, las relaciones personales o las responsabilidades cotidianas. La experiencia virtual puede ser intensa, pero el límite está en que no termine por ocupar el lugar de la vida real.