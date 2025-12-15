Recrean rituales mayas con tecnología de última generación

Investigadora Gloria Ivonne Hernández Bolio. (Cinvestav)

El ritual funerario de un personaje de la élite maya con los aromas, texturas y otras sensaciones que pudieron experimentar los asistentes hace más de 14 siglos fue recreado para entender mejor esa cultura. No se trata de una simulación de realidad virtual, sino de lo que, con muestras arqueológicas, un grupo de investigación del Cinvestav Mérida pudo reconstruir a partir de biomoléculas detectadas con tecnologías de última generación.

De acuerdo con Gloria Ivonne Hernández Bolio, integrante de ese grupo de investigación del Departamento de Física Aplicada del Cinvestav Mérida, hasta hace algunos años, los científicos dedicados a investigar las antiguas culturas contaban con herramientas limitadas que evitaban tener un “cuadro completo” de la vida de los antepasados.

Sin embargo, las nuevas tecnologías posibilitan reconstruir la cultura o historia de un individuo a partir de la detección de aspectos que van más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. “Ahora podemos saber los tipos de cemento o adhesivos empleados para realizarles incrustaciones dentales a una persona que vivió hace cientos de años y mantenerse fijas hasta el día de hoy”, señaló.

Hernández Bolio, quien actualmente realiza su posdoctorado en laboratorio de Patricia Quintana Owen, mencionó que en las recientes investigaciones donde ha colaborado con el Laboratorio de Bioarqueología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) o el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se han planteado no solo conocer los materiales usados por la cultura maya, sino recrear las sensaciones de las personas de aquella época, ya que a través de los vestigios se identifican aromas, colores e ingredientes de comida.

“Con las herramientas tecnológicas con las que cuenta el Laboratorio Nacional de Nano y Biomateriales del Cinvestav es posible detectar moléculas orgánicas en los contextos arqueológicos, ya sea en los residuos óseos o dentales, así como en los materiales empleados por los antiguos habitantes de la Península de Yucatán”, expuso Gloria Hernández Bolio.

Algunas de las herramientas tecnológicas a las que se refiere la investigadora son el cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas, microscopio electrónico de barrido, difractómetro de rayos X y espectrómetro de resonancia magnética nuclear, entre otros, con los que realizan los análisis arqueométricos (métodos y técnicas fisicoquímicos para estudio de materiales arqueológicos) a partir de los vestigios proporcionados por los arqueólogos.

La colaboración activa con diversos proyectos arqueológicos en México y Guatemala ha permitido el análisis de muestras únicas, mientras que la discusión de resultados con quienes lideran estos proyectos ha llevado a la reconstrucción de historias de vida de comunidades y personas. Es así como el desarrollo de la tesis, bajo la dirección de Hernández Bolio, de la ahora arqueóloga Inés Zazueta en colaboración con el Cinvestav Unidad Mérida, dio lugar a la recreación de ritos funerarios del Petén Guatemalteco.

Gracias a la caracterización morfológica y fisicoquímica de muestras óseas, pudieron comprobar que el cuerpo de un dignatario fue esparcido con una capa homogénea de óxido de hierro (probablemente hematita) y espolvoreado con cinabrio. Siendo la base de la mezcla ciertos productos naturales como resina de pino y cera de abeja, con lo que los investigadores suponen que se trataba de una especie de ungüento con propiedades aromáticas, debido a la presencia de ácidos como abietico, pimárico y metabolitos como el limoneno, el cual le da un aroma tan característico a los cítricos.

Como especialista en estudios fisicoquímicos de materiales, a la posdoctorante aún le sorprende el uso y conocimiento que tenía la cultura maya acerca de sus recursos vegetales y minerales, cuya aplicación permitía obtener mezclas con propiedades específicas para diversos fines rituales y cotidianos.

Hernández Bolio ha participado desde hace cinco años en el Cinvestav Mérida, junto con Montserrat Soria Castro, Santiago González Gómez y Teresa Cruz May en este tipo de estudios para entender mejor a los antiguos habitantes de la Península de Yucatán, por lo que ha tenido la oportunidad de trabajar con reconocidos investigadores en el área, entre los que destacan Vera Tiesler y Keith Prufer.