SNTE confía en incremento salarial de 13% para Magisterio Nacional en 2026

Esa debe ser la base para negociar el incremento salarial de docentes; sueldo no corresponde actualmente a compromiso y preparación, dice Alfonso Cepeda Salas —

SNTE Veracruz Alfonso Cepeda Salas Los Maestros de Veracruz expresan su respaldo a la. confianza de su líder Alfonso Cepeda Salas, por lograr 13 por ciento de subida salarial. (SNTE)

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, confió en lograr para su organización, cuando menos, un incremento igual al que tuvo el salario mínimo en este año.

Durante la 4ª Jornada Estatal de Información y Comunicación Sindical de la Sección 56, en Veracruz, reconoció el interés que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “ha puesto en la educación y en los Maestros”.

En el cierre de las negociaciones del Pliego Nacional de Demandas 2026, añadió que sin embargo para la gran mayoría, el salario no corresponde con su compromiso, preparación y desempeño.

Dijo que “si el salario mínimo se incrementó en un 13 por ciento, esa debe ser la base para negociar el incremento salarial”.

Explicó que el Magisterio espera cuando menos un 13 por ciento de subida salarial “y ojalá que tengamos éxito, porque ya cerramos lo que tiene que ver con las generalidades de la relación laboral, profesional, social y ahora vamos a empezar a revisar los números”.

En la reunión con la estructura sindical participó la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa, quien resaltó la labor del Magisterio en la entidad; “hacen el cambio y la transformación en nuestras escuelas”.

Señaló que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puso como prioridad los salarios y la vivienda, para mejorar la calidad de vida de los docentes.

Por su parte, el profesor José Reveriano Marín Hernández, secretario general de la Sección 56, agradeció a Cepeda Salas por el respaldo que brindó a los trabajadores de la educación en Veracruz.

“Estamos con usted Maestro por su sensibilidad con los temas sindicales; siempre nos ha tendido la mano, nos escucha y nos atiende; le reconocemos también por los logros del SNTE, en México y a nivel internacional, porque hay que recordar que somos el sindicato de trabajadores de la educación número uno a nivel global”, dijo.

SNTE confía en incremento salarial de 13% para Magisterio Nacional en 2026