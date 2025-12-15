SNTE ve 2025 con Balance Positivo; vigente Desaparición de USICAMM y Despegue Salarial

Hechos logrados por el SNTE fortalecen la vida sindical y promueven la convivencia, la salud y la integración familiar, señala Alfonso Cepeda Salas —

El 2025 fue un buen año para los trabajadores de la educación y la escuela pública, afirmó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

Entre los beneficios logrados resaltó el incremento salarial, la continuidad en el programa de basificación, la apertura de nuevas unidades médicas del ISSSTE, la remodelación de edificios seccionales en todos los estados y la habilitación de unidades deportivas.

Ante más de 7 mil docentes reunidos en Atlautla, Estado de México, dijo que estos hechos “fortalecen la vida sindical y promueven la convivencia, la salud y la integración familiar”.

Cepeda Salas reiteró que está vigente el compromiso asumido por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), y avanzar en la reforma a la Ley del ISSSTE, particularmente en materia de pensiones.

El Maestro dirigente habló así en el 58 Aniversario de la Sección 36 en el Valle de México, en donde realizó el balance de los logros obtenidos desde el SNTE.

Añadió que también insistirá en el “despegue salarial para el Magisterio, la reactivación del programa de Escuelas de Tiempo Completo, revisión a fondo de los recursos para la promoción horizontal, más presupuesto para capacitación y superación profesional, y mayor inversión en infraestructura escolar”.

El también senador recordó que “la organización magisterial siempre ha sabido responder a los desafíos y por ello estamos armando una gran capacitación en materia de Inteligencia Artificial, porque el futuro ya nos alcanzó”.

SNTE cuenta con Gobierno Mexiquense

Por su parte Magdaleno Reyes Ángeles, representante de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, y director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, refrendó el compromiso del gobierno estatal con la educación pública de calidad y mejores condiciones laborales para los docentes.

Dijo que “los trabajadores de la educación del Valle de México cuentan con un aliado para atender las justas demandas del gremio, y que está garantizado el respeto a la autonomía sindical”.

En su oportunidad la secretaria general de la Sección 36, profesora Mónica Miriam Granillo Velazco, resaltó el liderazgo de Cepeda Salas; “bajo su conducción, el SNTE consolida una etapa de resultados tangibles como el programa de basificación, que brinda estabilidad laboral a miles de compañeras y compañeros”.

Resaltó la presencia del SNTE en organismos mundiales, como la Internacional de la Educación (IE), y los avances en el ámbito legislativo impulsados por Cepeda Salas en el Senado de la República, para la autonomía sindical.

Presentes también en el evento el profesor Omar Pereyra Pérez, representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en la Sección 36; el diputado local Rigoberto Vargas Cervantes, ex secretarios generales de la Sección 36; los profesores Leonardo González Valera, Lucila Garfias Gutiérrez y Héctor Ánimas Vargas.

