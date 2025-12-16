Ciencia para todas y todos: CIATEJ acerca talleres a la Base El Valle en Tlajomulco

Taller Las actividades de ciencia recreativa para niñas y niños de La Base El Valle,

El pasado 11 de diciembre, personal científico y estudiantes de posgrado del CIATEJ impartieron talleres de ciencia recreativa para niñas y niños de La Base El Valle, la cual forma parte de la Red de Bases y Colmenas del Ayuntamiento de Tlajomulco.

La Unidad de Biotecnología Vegetal impartió el taller “Reproducción de plantas: de lo natural al laboratorio”. Este taller llevó a las y los participantes a conocer la evolución de las plantas y cómo la biotecnología ha transformado las formas de propagarlas. Se explicó el proceso mediante el cual hoy en día se pueden generar semillas sintéticas en el laboratorio, capaces de conservar y reproducir especies vegetales con fines agrícolas o de conservación. Las y los asistentes elaboraron su propia semilla sintética de frijol, desde la extracción del embrión hasta su encapsulación, para llevársela a casa como recuerdo de su paso por la ciencia.

La Unidad de Biotecnología Médica y Farmacéutica impartió el taller “¡Eureka!: antibióticos y vacunas”, el cual acercó a niñas y niños a uno de los grandes hitos de la historia de la ciencia: el desarrollo de vacunas. Mediante juegos y simulaciones, conocieron cómo se elaboran las vacunas y por qué son esenciales para prevenir enfermedades. El taller promovió la reflexión sobre su importancia y sobre el impacto de la biotecnología médica en la salud global. Cada participante creó, a partir de su imaginación, una “vacuna” para combatir enfermedades que reconocen en su entorno o en su familia.

La Red de Bases y Colmenas del Ayuntamiento de Tlajomulco es un modelo de atención cercana que acerca los servicios municipales a colonias y comunidades. A través de sus bases territoriales, gestiona reportes, canaliza solicitudes y fortalece la convivencia vecinal, además de organizar actividades culturales, cursos y talleres para impulsar el desarrollo comunitario.

El CIATEJ aprovechó este espacio para acercar la ciencia de forma lúdica y significativa a niñas, niños y familias, contribuyendo al acceso equitativo al conocimiento y apoyando las iniciativas locales que buscan crear más oportunidades de aprendizaje en las distintas zonas del municipio.

* Oficina de Difusión y Divulgación del CIATEJ