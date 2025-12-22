Ajolote del altiplano: ¿Cuáles son sus características? Conoce cómo es esta especie de ajolote que no se había visto en 15 años (UNAM)

Conoce cómo es el ajolote de altiplano, el cual fue visto por primera vez en Querétaro después de 15 años sin registro por científicos de la UNAM.

El pasado sábado 20 de diciembre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó que personas científicas del Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala encontraron al ajolote del Altiplano en el municipio de Amealco de Bonfil en Querétaro.

De acuerdo con la universidad, en el lugar encontraron hasta 50 ejemplares de Ambystoma velasci (nombre científico del ajolote del Altiplano) por muestreo.

Esta población de ajolotes fue encontrada en un lago artificial o bordo, de cuya agua es usada para cultivo en una propiedad privada, por lo que no es accesible para la gente.

El lugar fue encontrado por un grupo de científicos encabezados por el investigador Diego de Jesús Chaparro Herrera junto con el biólogo Julio César Parra Escobar.

Tras este hallazgo se ha informado que esta especie será estudiada por 4 años, mientras que en la segunda fase del proyecto se realizarán acciones para la preservación de esta especie, similares a las que se hacen en Xochimilco.

¿Cuáles son las características del ajolote del Altiplano?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) los ajolotes son anfibios del género Ambystoma y presentan un cuerpo parecido al de una lagartija y poseen patas con cuatro dedos en los miembros anteriores y cinco en los posteriores.

En México se distribuyen 17 especies de salamandras del género Ambystoma, de las cuales 16 son endémicas del país y una (A. mavortium) comparte distribución con Estados Unidos y Canadá. De las 17 especies mexicanas, 15 están en alguna categoría de riesgo dentro de la NOM-059-Semarnat-2010.

En el caso particular del tipo Ambystoma velasci (ajolote del Altiplano) los individuos neoténicos, es decir, conservan características juveniles, a pesar de alcanzar la edad adulta, son de color café oscuro con manchas amarillas o amarillos con manchas negras. Mientras que los individuos metamórficos son café oscuro con manchas negras amarillas o crema.

Habitan principalmente en arroyos, cuerpos de agua y sus alrededores, pastizales, matorrales y bosques de encino. Ubicados principalmente en Michoacán, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Coahuila y Querétaro.

En la NOM-059-Semarnat-2010, está enlistado bajo la categoría de Protección Especial y en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se encuentra en la categoría de menor preocupación (LC).

Algunas de las principales amenazas para el ajolote del Altiplano es la pérdida del hábitat, la contaminación y extracción del agua de los cuerpos de agua donde se distribuye. A la vez que, en algunos sitios existe extracción ilegal de esta especie para el consumo humano y elaboración de remedios tradicionales.