El CEPE ofrece una amplia oferta de cursos de español y cultura mexicana

El Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE), de la UNAM, cumple 105 años en este 2026, y cuenta con una amplia oferta de cursos, presenciales y en línea, de español y cultura mexicana, con el objetivo de consolidar y mantenerse como uno de los centros de enseñanza de nuestro idioma más importantes de México.

Dentro de esta oferta, destacan sus cursos intensivos presenciales de Español y Cultura Mexicana en su sede Ciudad Universitaria. El primero inicia el próximo 12 de enero, y cuyas inscripciones se realizarán el 7 y 8 de enero, de manera presencial en las instalaciones de CU; asimismo, se cuenta con fechas de inicio para el 9 de marzo, el 11 de mayo y el 6 de julio, esto, para el primer semestre del año. En cuanto a sus cursos virtuales, también se cuentan con las mismas fechas que para los presenciales, además de sumarse un par de ofertas más: el curso de Español intensivo virtual, y el curso “Español paso a paso”, que inician el 12 de enero, en la sede Taxco, del CEPE.

El objetivo de estos cursos es que el estudiante aprenderá español mediante la práctica de las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión auditiva y lectora, expresión oral y escrita, con especial atención en la enseñanza de la lengua para la comunicación, con lo que fortalecerá alguna habilidad o contenido lingüístico. Asimismo, se podrá elegir una clase de Historia, Arte o Literatura de México.

En lo referente a la cultura, el CEPE cuenta con un proyecto sólido en el que se ofrecen cursos y talleres en torno a tres áreas: Arte, Historia y Ciencias Sociales y Literatura. Sobre sus cursos de Arte, destacan “Patrimonio cultural de México”, impartido por el historiado Carlos Sola Ayape; “Ajuar eclesiástico”, impartido por la maestra Laura Ogaz Sánchez; así como el de “Arte Virreinal en la Nueva España”, donde se adentrarán en el tema de Retablos novohispanos.

Asimismo, dentro del área de Historia, se cuenta con el curso “Los mexicas”, impartido por la doctora Noemí Cruz Cortés; el de “Historia de la Ópera: Richard Wagner”, impartido por el doctor Luis de Pablo Hammeken, y “Los pensamientos de Martin Heidegger y Kostas Axelos en la definición de las sociedades contemporáneas”, impartido por el doctor José Luis Talancón. Con respecto al área de Literatura, se ofrecerán talleres de escritura creativa, impartidos por los escritores Felipe Garrido, Jorge Antonio Aguilera, César Cañedo, además de los cursos “Literatura y Derechos Humanos”, impartido por el profesor José de Jesús Palacios Serratos; “Escritoras iberoamericanas, siglos XX y XXI”, impartido por la doctora en Letras Yliana Rodríguez González”, y “Narrativa sobre la Guerra Civil Española”, impartido por Horacio Molano, académico del CEPE.

Además, la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con el programa Acción Migrante, mediante el cual se ofrecen en línea acciones de contención, orientación y apoyo a personas migrantes mexicanas y de otras nacionalidades, que viven en Estados Unidos o que ya se encuentran en México. En consonancia, el CEPE ha creado cursos vinculados a este proyecto, como son “México: geografía, paisaje y cultura”, “Curso general de la historia de México. De la época prehispánica a la primera mitad del siglo XX”, “Panorama de la historia de México, 1960-2025”, “Perspectiva sobre la identidad y el carácter del mexicano en el siglo XX” y “Relaciones entre Estados Unidos y México: siglos XX y XXI”.

Para Alberto Medrano González, jefe del Departamento de Comunicación y Vinculación del CEPE, la oferta del Centro es una muestra del trabajo participativo y colaborativo de toda la comunidad de profesores y administrativos: “A 105 años de su fundación, el CEPE ha trazado una ruta muy clara en torno a dos pilares: el español y la cultura mexicana. La amplia oferta de cursos y talleres es sólo una muestra de este trabajo colegiado, con una enorme planeación y en aras de la enseñanza de nuestro idioma. Son más de cien años de formar hablantes del español, así como profesional que imparten clases. Esta oferta puede ser consultada en el sitio oficial del Centro”, concluyó.