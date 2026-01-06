Eclipse solar anular 2026: fecha, dónde ver el “anillo de fuego” y por qué es tan raro

Un eclipse solar anular de fuego Un eclipse solar anular de fuego (La Crónica de Hoy)

De entre todas las cosas que más esperamos en este 2026 están los fenómenos astronómicos. Esos espectáculos naturales que nos brindan grandes placeres visuales.

Dentro de las actividades astronómicas que sucederán este año están los eclipses solares y los eclipses lunares, las lluvias de meteoro y las lunas espectaculares que nos regalarán algunos meses del año.

Sin embargo, uno de los primeros fenómenos de este 2026 que nos deleitarán es el eclipse solar anular, también conocido por su espectacular efecto como “anillo de fuego”.

¿Qué es el eclipse solar anular?

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna pasa delante del Sol, pero —al estar un poco más lejos de la Tierra en su órbita— se ve ligeramente más pequeña y no logra cubrirlo por completo.

En lugar de oscurecer el disco solar totalmente (como en un eclipse total), deja alrededor un borde brillante y circular, parecido a un aro incandescente: de ahí el nombre “anillo de fuego”.

Durante un eclipse anular el cielo se oscurece un poco, baja la intensidad de la luz, pero el Sol nunca queda totalmente cubierto.

Por eso, aun en el punto máximo, no es seguro mirarlo a simple vista: se necesitan siempre gafas especiales certificadas para eclipses o filtros solares adecuados.

Fotografía del eclipse anular de sol en la Ciudad de Campeche, Camp. Fotografía del eclipse anular de sol en la Ciudad de Campeche, Camp. (David Cruz García.)

¿Cuándo y dónde se podrá ver el eclipse solar anular?

Este eclipse ocurrirá el próximo 17 de febrero de 2026 y comenzará alrededor de las 11:42 UTC, y se extenderá hasta cerca de las 14:27 UTC, con una duración total de más de cuatro horas.

Sin embargo, no será visible para todos los países del mundo, dado que, de acuerdo con un estudio del Instituto Geográfico Nacional de España, señala que su forma parcial será visible desde el sur de Argentina y Chile, así como desde varias regiones del sur de África.

Asimismo, la fase anular, en la que el anillo de fuego se apreciará de manera completa, solo será visible desde la Antártida. Otros países donde será visible el fenómeno es en Sudáfrica, Botsuana, Mozambique, Madagascar y Tanzania.

El momento más impresionante, cuando el “anillo de fuego” es claramente visible, durará apenas unos minutos, alrededor de 2 minutos y 20 segundos, dependiendo del punto exacto de observación.

¿Será visible en México?

Para quienes viven en regiones como México o gran parte de América del Norte y Europa, esta vez no habrá posibilidad de observar el “anillo de fuego” completo: desde esos lugares solo se verá una fase parcial o no se apreciará el eclipse directamente debido a la posición relativa de la Tierra y la Luna.

Este eclipse solar anular no será el único espectáculo astronómico del año: en 2026 también se esperan otros eventos impresionantes, como un eclipse lunar total (la llamada “Luna de sangre”) en marzo y un eclipse solar total en agosto, visible en partes de Europa, incluyendo lugares como España e Islandia.



