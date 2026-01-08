La necesidad del emprendimiento científico en México

Investigador e innovador Enrique Galindo, investigador del IBt-UNAM. (Cortesía)

Robert Solow, Nobel de Economía, afirma [1] que el avance del conocimiento explica hasta el 64 % de la productividad por persona y que la tecnología impulsa el crecimiento económico. Sin embargo, destaca que quienes invierten primero en tecnología obtienen mayores beneficios, y que tanto el progreso técnico como la inversión dependen de un tercer factor: condiciones que favorezcan el emprendimiento. ¡De ese tamaño es la importancia del emprendimiento para el crecimiento económico!

En México, se ha logrado convertir financiamiento en conocimiento científico (principalmente en publicaciones), pero falta cerrar el círculo virtuoso de la innovación: transformar ese conocimiento en productos y bienestar económico. Aunque se hace ciencia aplicable, rara vez se aplica. México tiene bajas tasas de patentamiento y transferencia tecnológica. Además, a diferencia de otros países, aquí son las universidades y centros de investigación los principales generadores de patentes, no las empresas mexicanas.

Un caso muy relevante es el del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, que ha transferido 30 tecnologías en los últimos 28 años. Sin embargo, sólo unas pocas han sido implementadas y han puesto productos en el mercado. ¿Las que sí lo hicieron?: principalmente aquellas licenciadas por start-ups creadas por sus propios académicos o exalumnos. Esto confirma la experiencia internacional en el sentido que el emprendimiento científico es la manera más efectiva para que las patentes se conviertan en innovación.

Y esa fue nuestra historia también. En el IBt-UNAM, en colaboración con el CIAD-Culiacán, desarrollamos un biofungicida que tiene el potencial de hacer posible un incremento del 300 % en las exportaciones de mango, logrando frutos de muy alta calidad y sin residuos de pesticidas sintéticos. Tocamos muchas puertas por cerca de tres años… pero no encontramos socios industriales. El Dr. Antonio del Rio, Director fundador del Centro Morelense de Innovación y Transferencia de Tecnología del Gobierno del Estado de Morelos (CEMITT) nos convenció de que si no hacíamos algo nosotros mismos, ese desarrollo se iba a quedar guardado en un cajón. Así que nos lanzamos. En 2008, junto con mis colegas Leobardo Serrano y Carlos Roberto Gutiérrez, fundamos Agro&Biotecnia. El objetivo era claro: comercializar un biofungicida contra la principal enfermedad del mango. Nos tomó cerca de cuatro años: trámites, licencias, regulaciones, capacitación, resistencia [2,3]. Pero en 2012, el producto llegó al mercado. Y desde entonces, Agro&Biotecnia paga regalías a la UNAM y al CIAD. Así se cerró el círculo virtuoso de la innovación.

Pero no somos los únicos. En el campus Morelos de la UNAM se han creado 28 empresas de base científica [4]. La mayoría impulsadas por jóvenes sin los apoyos públicos que tuvo mi generación (por ejemplo, de los Fondos Mixtos y Sectoriales), pero con talento, pasión, creatividad y terquedad. Varias de esas empresas ya tienen productos en el mercado [5]. Afortunadamente, en los últimos 6 años han surgido fondos privados que apoyan el emprendimiento científico [6]. Por ejemplo, en los últimos dos años (2024 y 2025) el fondo GridX (https://es.gridexponential.com/) invirtió 1.25 millones de dólares para la creación de 5 empresas de base tecnológica que fundaron principalmente exalumnos de posgrado del IBt (figura 2). Sin embargo, hace falta una política de Estado y de fondeo al emprendimiento científico temprano, para realmente hacer un cambio profundo. El importante evento que se llevó a cabo en diciembre de 2025 en el Centro de Convenciones de Cuernavaca, el Science and Technology Forum for Society (STS Forum) [7] es un aliciente importante en ese sentido.

La economía de México se ha enfocado en las manufacturas [8], pero es necesario crear la industria que cambiará México, que genere empleos bien remunerados y productos de alto valor agregado. De haberla tenido antes, nuestro país se hubiera desarrollado como los paises emergentes, que hace 30 años tenían un PIB per cápita inferior al de México y que ahora ese indicador nos rebasa por 4 a 8 veces.

En parte por eso creamos la asociación civil “Innovación con Ciencia” [9]. Para acompañar y visibilizar a quienes sí están dispuestos a emprender desde el conocimiento. Cada año, México gradúa 16 mil doctores [10]. El 40% no encuentra empleo digno [10]. Pero si solo el 1% emprendiera…habría 160 nuevas empresas científicas al año. En 10 años, tendríamos más de mil. Eso no es una utopía. Eso puede transformar regiones como Morelos. Zonas que ya tienen sólida infraestructura científica, pero que todavía tienen que consolidar su ecosistema de innovación. Hacen falta muchas de estas asociaciones y un empuje del Gobierno para cambiar al país, pero es posible. El emprendimiento científico no es un lujo; es un imperativo para construir la economía del conocimiento en el México que queremos [11].

Cierro con una frase que me marcó. Un periodista financiero escribió [12] sobre Agro&Biotecnia: “La PYME, producto del deslíz de los científicos, es prueba de que el científico puede conceder a la sociedad el producto que derive de su conocimiento, para resolver un problema”. Creo que no he recibido distinción más grande en mi carrera.

Referencias

*Investigador del Ibt-UNAM (enrique.galindo@ibt.unam.mx) y miembro del CCC