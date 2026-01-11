Cepeda Salas convoca a consulta nacional para Pliego de Demandas 2026

Resalta autonomía del SNTE con nueva ley que protege voluntad de las bases; quien pretenda intervenir con recursos públicos en la vida sindical, enfrentará la cárcel —

El SNTE inicia el 2026 comprometido en mantener un Sindicato fuerte, unido y democrático, dijo Alfonso Cepeda Salas.

A reiniciar con entusiasmo el ciclo escolar en el 2026 llamó desde León, Guanajuato, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

Ante más de 2 mil asistentes, informó que está en marcha la 8ª Consulta para la integración del Pliego Nacional de Demandas (PND), “ejercicio democrático en el que todos los agremiados pueden participar hasta el 12 de enero”.

Añadió que pueden hacerlo de manera presencial o virtual, para fortalecer la vida democrática de la organización y consolidar una agenda de demandas construida desde las bases.

Dijo que inician el 2026 comprometidos en mantener un Sindicato fuerte, unido y democrático.

Explicó que la Consulta Nacional “es la voz de nuestras compañeras y compañeros, y de ella surgirá el Pliego de Demandas que presentaremos al Gobierno de la República en defensa de los derechos laborales y de una educación pública de calidad”.

El Maestro dirigente habló así al dar la bienvenida al nuevo año y encabezar el Primer Encuentro Estatal por la Unidad y la Fraternidad Sindical de la Sección 45, en Guanajuato, que da inicio a los festejos de su 70 Aniversario.

Blindaje histórico a la Autonomía

Recordó que también hay que celebrar la nueva reforma legal con la que se respeta plenamente la autonomía sindical, del Magisterio y todos los trabajadores al servicio del Estado.

Dijo que representa un avance histórico al proteger la vida interna de las organizaciones gremiales y establecer sanciones para los funcionarios que pretendan intervenir o desconocer las decisiones de las bases.

“Esta ley es para todos los trabajadores al servicio del Estado; si alguien se atreve a utilizar recursos públicos para apoyar a alguna planilla o a algún candidato puede ser sancionado hasta con cárcel porque es una causal gravísima utilizar recursos del estado, del municipio y de la federación para estos fines”, advirtió.

Democratización del SNTE

Por su parte, el secretario general de la Sección 45, profesor Juan Rigoberto Macías Vidales, resaltó “la grandeza del SNTE por la unidad, fraternidad y solidaridad entre sus agremiados”.

Indicó que la unidad sólo tiene sentido cuando se humaniza y se traduce en acciones que se realizan de manera permanente.

Luego reconoció el liderazgo de Cepeda Salas al frente del Sindicato; “ha impulsado transformaciones como la democratización del SNTE, la basificación de más de un millón de trabajadores y la recuperación de la bilateralidad con la Secretaría de Educación Pública (SEP), además de ser guía a nivel internacional”.

En el evento participaron integrantes de la estructura sindical, secretarios delegacionales, representantes de escuela, Maestros y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.

Presentes igualmente los profesores Raúl Espinoza Alonso, secretario general de la Sección 13, y José Nicolás Gutiérrez Domínguez, representante del Comité Ejecutivo Nacional en dicha Sección; ex secretarios generales de la Sección 45 y dirigentes de distintas organizaciones sindicales en la entidad y la diputada local Carolina León Medina.

Cepeda Salas convoca a consulta nacional para el Pliego de Demandas 2026