Pola Salmún: El acceso a la tecnología modifica proyecto de vida de estudiantes

Educación Pola Salmún, directora general de ÚNETE, habló del trabajo de la organización en favor de la educación. (Apple Photos Clean Up)

En un país donde el acceso a la tecnología es el nuevo divisor social, la organización ÚNETE cumple 26 años de ser el puente que conecta a miles de niños con el presente y un mejor futuro.

Pola Salmún, directora general de ÚNETE, reveló que el panorama educativo en el país es desafiante pues en México, 8 de cada 10 escuelas públicas carecen de conectividad a internet, y 6 de cada 10 no cuentan con una sola computadora para el aprendizaje.

Como Organización de la Sociedad Civil (OSC), ÚNETE trabaja para mejorar la calidad y equidad de la educación a través de la integración de la tecnología en los procesos de enseñanza.

En conferencia de prensa, Pola Salmún afirmó que el rezago educativo va más allá de la estadística y representa un costo social y escolar profundo que condena a millones de estudiantes a la exclusión en la era de la Inteligencia Artificial.

Enseguida presentó un modelo que trasciende la simple donación de equipos y de acuerdo con lo que explicó a Crónica, el proceso para equipar una escuela es riguroso y multisectorial.

“No se trata de un modelo de Santa Claus donde se dejan computadoras y se retiran; ese esquema ha fallado porque los docentes, por falta de preparación o miedo a descomponer el equipo, terminan guardando las máquinas bajo llave”, dijo.

EL IMPACTO SOCIAL; DEL REZAGO A LA INGENIERÍA

El alcance de esta intervención es palpable con más de 5.4 millones de alumnos con acceso a herramientas digitales y 119 mil maestros profesionalizados.

Sin embargo, el valor más profundo reside en el cambio de mentalidad.

En comunidades vulnerables, el acceso a una computadora ha demostrado tener la capacidad de modificar el proyecto de vida de los estudiantes.

Historias de éxito muestran que niños en entornos de violencia, que inicialmente visualizaban un futuro en la criminalidad, reorientan sus aspiraciones hacia la ingeniería y el desarrollo profesional tras descubrir su potencial digital.

Por lo que toca a infraestructura, dijo que 9 mil 807 escuelas fueron equipadas con 120 mil 76 equipos de cómputo.

LOS PILARES DEL FORTALECIMIENTO ESCOLAR

Pola Salmún señaló que a diferencia de otros programas que suelen fracasar por falta de seguimiento, ÚNETE plantea un modelo de tres pilares para garantizar que la inversión se convierta en desarrollo.

De esta forma intervienen las escuelas dotándolas de infraestructura de vanguardia, equipamiento tecnológico y conectividad a internet dealta calidad.

También trabajan en el acompañamiento humano con la presencia de un facilitador educativo en la escuela durante todo el ciclo escolar, quien guía a los Maestros en la integración pedagógica de lasnuevas tecnologías.

El tercer pilar activa una capacitación continua a través de cursos y talleres diseñados para que el aprendizaje persista y prevalezca.

La Ruta Hacia el Aula de Medios

Para que una escuela sea beneficiada, detalló, “debe pasar por un proceso de scouting y vinculación con las Secretarías de Educación locales”.

Añadió que un paso fundamental es la firma de una “carta compromiso” por parte del director escolar, quien debe garantizar que la institución cuenta con un espacio exclusivo para el aula de medios, con protecciones físicas y mobiliario adecuado. “No puede estar en la dirección ni en la biblioteca; es el aula de medios”, afirmó la directora general de ÚNETE.

Indicó que el modelo es multisectorial, involucra a Padres de Familia, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), donantes y la propia comunidad escolar.

Pola Salmún explicó a Crónica que “el compromiso de los padres es el motor que sostiene el proyecto; ellos suelen ser quienes habilitan el aula, pintan las paredes e incluso aportan sillas y mesas de sus propios hogares para que sus hijos tengan un lugar donde sentarse frente a la pantalla”.

Alfabetización Digital e Impacto Comunitario

Al abundar en la respuesta de los Padres de Familia ante el equipamiento tecnológico, Salmún compartió que lejos de ser un obstáculo, aquellos se convierten en los principales promotores de la tecnología.

En comunidades como las de Hidalgo, “los padres no solo presumen el aula de medios de sus hijos, sino que ellos mismos se benefician de la alfabetización digital, y solicitan permiso a los directores para usar el internet o los equipos cuando lo necesitan”.

Afirmó que esta interrelación rompe el estigma de que la tecnología es dañina o ajena.

“Al ver que sus hijos desarrollan habilidades para el siglo XXI, como el trabajo en equipo y la resolución de problemas con el diseño de aulas en forma de herradura, los padres comprenden que la computadora es una ventana al mundo”, indicó.

Acompañamiento a Maestros

Otro diferenciador de ÚNETE es su programa de fortalecimiento escolar, que incluye el acompañamiento de un facilitador en el aula durante todo un ciclo escolar. Salmún señaló que estos facilitadores, reclutados y capacitados intensivamente en la Ciudad de México, regresan a sus estados para trabajar codo a codo con los Maestros.

“El objetivo es que el docente pierda el miedo y aprenda a integrar la tecnología de forma transversal en materias como matemáticas o español”, explicó.

Dijo que los resultados son tangibles; los docentes avanzan entre uno y dos niveles en sus competencias digitales según el marco europeo, pasando de ser novatos a integradores.

El Legado de Max Shein Heisler

Por su parte Marcia Cataño, Directora Adjunta de la organización, explicó que la filosofía de ÚNETE proviene de su fundador, Max Shein, un empresario visionario de Polonia que, inspirado por su Madre que no pudo estudiar y por los avances tecnológicos que vio en otros países, decidió que la educación sería el pilar de su legado en México.

Hoy, ese legado se traduce en historias de éxito donde niños que antes soñaban con ser "gatilleros" por su entorno social, cambian su visión de vida tras usar una computadora y deciden que quieren ser ingenieros.

Las Metas Frente al Futuro Desafiante

De cara al próximo lustro, Pola Salmún informó que la meta es alcanzar un ritmo sostenido de 150 escuelas equipadas por año, priorizando la calidad del acompañamiento humano sobre el volumen masivo.

Este esfuerzo goza de reconocimiento internacional: la firma Impact Genome situó a ÚNETE dentro del 8 por ciento mundial de organizaciones con mayor impacto social.

Además, es la única organización en su tipo condecorada con la medalla José Vasconcelos por parte de la SEP.