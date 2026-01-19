Alertan por tormenta de radiación solar severa: ¿Qué efectos tendrá en la Tierra? (Efe)

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por una tormenta de radiación solar severa de nivel S4 que impactará a la Tierra este 20 de enero.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, responsable de describir y predecir los cambios en el medio ambiente mediante la investigación de los océanos, la atmósfera, el espacio y el Sol, detalló que se trata de “la tormenta de radiación solar más grande en más de 20 años”.

¿Cómo impactará la tormenta solar severa a la Tierra y qué riesgos podría causar?

De acuerdo con la publicación compartida por la cuenta oficial del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA:“Una tormenta severa de radiación solar de nivel S4 se encuentra actualmente en curso; es la tormenta de radiación solar más grande en más de 20 años. La última vez que se observaron niveles S4 fue en octubre de 2003. Los efectos potenciales están principalmente limitados a los lanzamientos espaciales, la aviación y las operaciones satelitales”, detalló la NOAA mediante su comunicado.

An S4 severe solar radiation storm is now in progress - this is the largest solar radiation storm in over 20 years. The last time S4 levels were observed was in October, 2003. Potential effects are mainly limited to space launch, aviation, and satellite operations. pic.twitter.com/kCjHj4XYzB — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) January 19, 2026

Entre los posibles efectos ante este tipo de tormentas, de acuerdo con instituciones de clima espacial de Estados Unidos, se encuentra la presencia de auroras boreales, cambios en la iluminación del cielo, dolores de cabeza, mareos, posibles apagones y alteraciones en sistemas tecnológicos.





Alertan por posibles fallas en telecomunicaciones por tormenta solar

Pese al majestuoso impacto estético que generan las auroras boreales, los efectos de una tormenta solar severa pueden resultar peligrosa y conllevar riesgos tanto para la población como para instituciones públicas y empresas que dependen de tecnología satelital y de comunicaciones.

Un ejemplo de ello es la empresa Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, fundador de Amazon, que tendría que posponer el lanzamiento de su cohete espacial New Glenn debido a las condiciones provocadas por este fenómeno solar.

Asimismo, se espera que puedan registrarse interrupciones y fallas continuas en sistemas de comunicación, sobrecargas en redes eléctricas y afectaciones en el funcionamiento de satélites.

¿Qué es una tormenta solar severa?

De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una tormenta solar severa ocurre cuando el Sol libera grandes cantidades de energía en forma de radiación y partículas cargadas, las cuales viajan a gran velocidad por el espacio e interactúan con el campo magnético de la Tierra.

La UNAM explica que, aunque la atmósfera terrestre protege a las personas en superficie, estos eventos pueden afectar seriamente la tecnología moderna, provocando interferencias en comunicaciones, sistemas de navegación, redes eléctricas y misiones espaciales, especialmente cuando se trata de tormentas de alta intensidad como las clasificadas en nivel S4.