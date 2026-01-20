Alineación de seis planetas en 2026: todo lo que debes saber para verla desde México

El calendario astronómico de 2026 está lleno de fenómenos; sin embargo, el que se robará las miradas, en definitiva, será la alineación de seis planetas del sistema solar, agrupados en una pequeña región del cielo, poco antes del amanecer alrededor del 28 de febrero.

Aunque en realidad no estarán perfectamente “alineados”, desde nuestra perspectiva en la Tierra, los planetas más brillantes ocuparán un mismo tramo del cielo justo antes de que salga el Sol. Astrónomos describen este evento como una ilusión óptica producto de las órbitas de los planetas vistas desde nuestra ubicación.

¿Cuándo y cómo ver el fenómeno desde México?

La madrugada del 28 de febrero de 2026 es la fecha clave y la hora perfecta será aproximadamente una hora antes del amanecer, cerca de las 6:00 AM en el centro de México.

Tips para un mejor avistamiento

Elige un horizonte despejado hacia el este y sureste

Aléjate de la contaminación lumínica

Binoculares o telescopios son recomendables para observar los planetas más tenues, mientras que los otros serán visibles a simple vista en condiciones óptimas

Si no puedes salir, podrás seguir transmisiones en vivo desde telescopios y planetarios en plataformas como YouTube o Twitch

¿Qué planetas verás y cómo distinguirlos?

En este desfile cósmico que vestirá el cielo de tonos y puntos brillantes, los protagonistas serán:

Mercurio y Venus

Júpiter

Saturno

Urano y Neptuno

¿Por qué este evento no se repetirá pronto?

Aunque eventos donde varios planetas se agrupan en el cielo ocurren cada pocos años, un grupo tan amplio con este nivel de cercanía visual entre seis planetas es poco común y no volverá a verse de forma similar hasta dentro de varias décadas.