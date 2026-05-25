Academia

Está dirigido a jóvenes investigadores en el exterior que mantienen vínculo con México

Presentan programa Cátedras de la Diáspora Mexicana

Por SECIHTI
Conferencia El programa fue presentado en la Conferencia del Pueblo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, el programa Cátedras de la diáspora mexicana, que tiene por objetivo mantener un vínculo entre México y las personas investigadoras mexicanas que residen en el exterior a través de actividades académicas, de formación y de investigación, quienes serán reconocidas dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, cuya convocatoria se publica el 5 de junio y la recepción de solicitudes será del 26 de junio al 24 de julio.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que este programa forma parte de una estrategia de fortalecimiento de la cooperación internacional en ciencias, humanidades y desarrollo tecnológico que reconoce el talento, la experiencia y el compromiso de la comunidad científica mexicana en el exterior que mantiene un profundo vínculo afectivo, intelectual y profesional con el país.

La subsecretaria de Ciencia y Humanidades, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, explicó que el programa Cátedras de la diáspora mexicana también otorgará a las y los investigadores en el exterior un apoyo anual de movilidad de 45 mil pesos para que la o el investigador viaje a México a desempeñar actividades académicas.

Explicó que, para ingresar, las personas interesadas deben contar con doctorado, estar vinculadas con proyectos de investigación científica y humanística en México, tener o no reconocimiento vigente en el SNII, llenar el perfil único y la solicitud en la plataforma Rizoma (https://rizoma.conahcyt.mx/), así como presentar una carta de acogida de una Institución de Educación Superior o de un Centro de investigación en México.

Detalló que las solicitudes se evaluarán del 27 de julio al 27 de agosto y los resultados se publicarán a partir del 14 de septiembre e iniciará en enero de 2027. Vázquez-Rojas Maldonado informó que para consultar la convocatoria se creó el micrositio: https://secihti.mx/catedras-de-la-diaspora-mexicana/.

La convocatoria se publicará el próximo 5 de junio, la recepción de solicitudes será del 26 de junio al 24 de julio. Para más información: https://secihti.mx/catedras-de-la-diaspora-mexicana/

⁠Para postularse las investigadoras e investigadores deberán llenar el perfil único y la solicitud en el sistema Rizoma: https://rizoma.conahcyt.mx/

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