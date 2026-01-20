Nacional
20 ene 2026 - 05:15 PM
Academia
La aplicación, de acceso libre, cataloga más de 40 mil variantes presentes en distintas poblaciones mexicanas que presentan algún tipo de incidencia clínica
Crean plataforma digital para identificar interacción de variantes genéticas con fármacos
Por
Conexión Cinvestav
enero 20, 2026 at 4:59p.m. GMT-6
Líderes de proyecto
Carmina Barberena Jonás y Andrés Moreno Estrada.
(Cinvestav)
