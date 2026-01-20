Las mujeres tardan más en recibir el visto bueno a un artículo científico

Artículos. Para análisis han recurrido a los más de 36,5 millones de artículos publicados en más de 36.000 revistas de biomedicina desde el año 1900 que contiene la base de datos PubMed.

Un estudio publicado este martes vuelve a evidenciar la brecha de género en el ámbito científico, concretamente en la investigación biomédica. El análisis de casi 8 millones de publicaciones revela que las mujeres sufren periodos de revisión por pares más largos que los hombres.

Realizado por tres investigadores de la Universidad estadounidense de Nevada, entre ellos el español David Alvarez-Ponce; el análisis que publica la revista PLoS Biology apunta a que los manuscritos enviados por mujeres a las revistas científicas experimentan tiempos de revisión más largos que los que mandan los hombres.

Con este tiempo se refieren al periodo trascurrido desde que uno o varios investigadores presentan un artículo a una revista científica y este es aceptado para su publicación.

Alvarez-Ponce y su equipo han puesto el foco en los artículos sobre temas biomédicos, que en total representan un 36 % del total de las publicaciones científicas publicadas anualmente en todo el mundo y en todos los campos de la investigación.

Según explica a EFE el investigador, para su análisis han recurrido a los más de 36,5 millones de artículos publicados en más de 36.000 revistas de biomedicina desde el año 1900 que contiene la base de datos PubMed.

De esos 36,5 millones de artículos, en 7,8 millones se indicaba cuánto tiempo han estado en revisión hasta ser publicados y han servido de referencia para comprobar que los textos enviados por mujeres tienen un periodo de revisión entre un 7,4 % y un 14,6 % más largo que los enviados por hombres.

Brecha generalizada

“La brecha de género es generalizada y afecta a la mayoría de las 124 disciplinas estudiadas, independientemente de la representación de las mujeres en cada una de ellas; aunque hay algunas materias, las menos, en las que la brecha no existe o incluso se invierte”, señala Alvarez-Ponce.

Entre las áreas de investigación biomédica en las que las mujeres salen mejor paradas en el tiempo de revisión están la biología, biología molecular, química, biofísica, hospitales, salud de las mujeres, genética, servicios de salud, salud ambiental y biología computacional.

Los resultados se mantienen consistentes tras tener en cuenta la fecha de publicación, la longitud del artículo, su legibilidad, el número de coautores, el campo de estudio, el país o territorio en que se hizo la investigación, o incluso todos estos factores combinados.

Causas

El biólogo español señala que la discrepancia entre los tiempos de revisión experimentados por las investigadoras y los investigadores puede deberse a varios factores, como un posible sesgo por parte de los editores y revisores de las revistas científicas, tal y como sugieren estudios anteriores.

“Este efecto podría mitigarse mediante el uso de revisiones por pares ‘doble ciego’, un sistema de revisión de artículos científicos en el que los revisores desconocen la identidad de los autores”, apunta.

Otros factores no pueden corregirse con tanta facilidad, señala, como una mayor carga de responsabilidades domésticas o mayores obligaciones docentes o de gestión en el caso de las mujeres, en comparación con sus homólogos masculinos, tal como se ha documentado en otros trabajos anteriores.

“Nuestro hallazgo ayuda a entender por qué las mujeres están infrarrepresentadas en la Academia, especialmente en los puestos altos. Una de las causas es que las mujeres consiguen publicar menos que los hombres”, agrega.

Las publicaciones son un factor clave para los investigadores que solicitan plazas y financiación para poder continuar con sus investigaciones.

Alvarez-Ponce espera que los resultados de este nuevo estudio, considerados en el contexto del conocido lema ‘publicar o perecer’, “contribuyan a impulsar cambios que reduzcan la brecha de género en el mundo académico”.

Los autores también han detectado que los investigadores de países en desarrollo tienden a experimentar tiempos de revisión más largos que en los países ricos.