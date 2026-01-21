El sarampión es más contagioso que el Covid: experto de la UNAM

Vacunación contra sarampión Campaña de vacunación en el Metro capitalino. (Cuartoscuro)

Durante la temporada invernal se han registrado numerosos casos de sarampión y se prevé que continúen en aumento, razón por la cual se recomienda vacunarse contra este padecimiento, sugirió el director general de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández.

No esperemos a que alguien más de nuestro entorno se enferme. Deben inocularse las personas que no lo han hecho y también quienes no están seguras de contar con la vacuna; es la solución y es importante hacerlo a tiempo, aseveró.

En entrevista, el médico cirujano y maestro en Salud Pública señaló que el sarampión es la enfermedad más contagiosa que hay, incluso supera a la COVID-19.

Es fácil de identificar, ya que causa un salpullido con manchas rojas grandes y planas que generalmente se funden entre sí; suele aparecer en la cara y detrás de las orejas; se extiende hacia el pecho y la espalda, y, finalmente, a los pies.

Los signos y síntomas aparecen de 10 a 14 días después de la exposición al virus; incluyen fiebre, tos seca, goteo de la nariz, dolor de garganta y ojos inflamados. También manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca y en la cara interna de las mejillas.

LOS ESTRAGOS INVERNALES

En la sede de la DGAS en Ciudad Universitaria, Olaiz Fernández recordó que en el Mega Centro de Vacunación de la UNAM se aplicaron 78 mil dosis para influenza, COVID-19, neumococo y la vacuna triple viral, y 30 mil para sarampión. Varias dependencias universitarias también ofrecieron el servicio, con lo cual se alcanzó un total de 120 mil dosis en toda la campaña realizada en noviembre de 2025.

Según datos de la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud (SS) federal, hasta el 14 de enero de 2026 se reportaron en México seis mil 819 casos confirmados de sarampión acumulados; el 13 y 14 del mes en curso, 80.

Respecto a los remedios caseros para enfermedades respiratorias invernales como influenza estacional y la COVID-19, Olaiz Fernández mencionó que solamente quitan algunos síntomas, pero no las curan. Por ello es necesario acudir al médico y no automedicarse.

De acuerdo con la misma fuente de la SS, en 2025 se confirmaron 272 defunciones por la COVID-19 en la Ciudad de México (12.5 por ciento); Estado de México (6.6); Puebla (6.3); Hidalgo (5.5); y Querétaro (5.1), entidades que tuvieron el mayor número de contagios en el país (sumando 36 por ciento del acumulado nacional).

La dependencia federal ha contabilizado mil 194 casos positivos a influenza por laboratorio; 66.5 por ciento son debido a H1N1; 20.5 por ciento, a H3N2; 8.0 por A; y 4.9, por influenza B.

En lo que va de la temporada estacional se reporta un total de 31 mil 166 casos sospechosos a enfermedad respiratoria viral (tipo influenza e infección respiratoria aguda grave) en las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral distribuidas en el país, de los cuales se han confirmado mil 194 de influenza (3.8 por ciento), con cinco defunciones.

Las entidades con mayor confirmación son: Yucatán (23.8 por ciento); Ciudad de México (23.4); Estado de México (7.5); Quintana Roo (4.3); y Guerrero (4.2).

JALISCO Y CHIAPAS.

El brote de sarampión en México sigue bajo vigilancia sanitaria y más en los estados de Jalisco y Chiapas donde actualmente se concentra el mayor número de casos; así lo informó el martes secretario de Salud, David Kershenobich, al presentar una actualización sobre la situación epidemiológica y el avance de la vacunación en el país.

El funcionario comentó que, en el caso de Jalisco, donde se localiza el brote más importante en este momento, las autoridades lograron incrementar de manera significativa la cobertura de vacunación; La primera dosis pasó de 65 a 85 por ciento; la segunda, de 64 a 89 por ciento; y la tercera, de 61 a 84 por ciento.

La meta, insistió el secretario, es alcanzar al menos el 95 por ciento de vacunación en toda la población.

Además de Jalisco y Chiapas, estados como Michoacán y Guerrero también presentan un número considerable de casos, aunque en Chihuahua, donde inició el brote, la situación ya se encuentra prácticamente bajo control.

Kershenobich señaló que el actual brote no es un fenómeno aislado, recordó que Canadá ya perdió su estatus de país libre de sarampión y que Estados Unidos también enfrenta casos, al grado de solicitar una ampliación de dos meses para contenerlos. México, dijo, se sumó a ese mismo plazo con el objetivo de frenar la propagación del virus.

Para evitar que el virus se siga propagando por el país, el secretario confirmó que México cuenta con más de 23 millones de vacunas disponibles contra el sarampión, una cantidad que permite cubrir la demanda nacional durante los próximos dos años.

Detalló que durante 2025 se distribuyeron casi 14 millones de dosis y que en lo que va de 2026 ya se han repartido más de 3.8 millones, a esto se suma la compra de 10.8 millones de vacunas el año pasado y más de 27 millones adquiridas para este año.