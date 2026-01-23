Científicos idean una forma de rastrear la basura espacial cuando cae a la Tierra

Basura. Una recreación de lo que es la basura espàcial.

Los desechos espaciales -los miles de objetos artificiales abandonados en la órbita terrestre- representan un riesgo para los humanos cuando caen al suelo, por lo que para localizar posibles lugares de impacto, científicos de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), entre otros expertos internacionales, han ayudado a idear un método para rastrear la caída de escombros utilizando redes existentes de sismómetros detectores de terremotos. Los resultados se publican en la revista ‘Science’.

El nuevo método de rastreo genera información más detallada casi en tiempo real que la que tienen las autoridades hoy en día, información que ayudará a localizar y recuperar rápidamente los restos carbonizados y a veces tóxicos.

“Las reentradas son cada vez más frecuentes. El año pasado, varios satélites entraban en nuestra atmósfera cada día, y no contamos con verificación independiente de dónde entraron, si se fragmentaron, si se quemaron en la atmósfera o si llegaron a la Tierra”, declara el autor principal, Benjamin Fernando, investigador postdoctoral que estudia los terremotos en la Tierra, Marte y otros planetas del Sistema Solar en la Universidad Johns Hopkins. “Este es un problema creciente y seguirá empeorando”.

Fernando y su compañero Constantinos Charalambous, investigador del Imperial College de Londres (Reino Unido), utilizaron datos del sismómetro para reconstruir la trayectoria de los escombros de la nave espacial china Shenzhou-15 después de que el módulo orbital ingresara a la atmósfera de la Tierra el 2 de abril de 2024. Con aproximadamente 3,5 pies de ancho y más de 1,5 toneladas, el módulo era lo suficientemente grande como para representar potencialmente una amenaza para las personas, dijeron los investigadores.

Los desechos espaciales que entran en la atmósfera terrestre se desplazan a una velocidad superior a la del sonido y, en consecuencia, producen explosiones sónicas, u ondas de choque, similares a las producidas por los aviones de combate. A medida que los desechos se dirigen a la Tierra, las vibraciones de la onda expansiva dejan un rastro, retumbando el suelo y haciendo vibrar los sismómetros a lo largo del camino. El mapeo de los sismómetros activados permite a los investigadores seguir la trayectoria de los desechos, determinar su dirección y estimar dónde podrían haber aterrizado.

Mediante el análisis de datos de 127 sismómetros en el sur de California, los investigadores calcularon la trayectoria y la velocidad del módulo. A una velocidad de crucero de Mach 25-30, el módulo atravesó la atmósfera rápidamente, viajando hacia el noreste sobre Santa Bárbara y Las Vegas, a una velocidad aproximadamente diez veces superior a la del avión a reacción más rápido del mundo.

Los investigadores utilizaron la intensidad de las lecturas sísmicas para calcular la altitud del módulo e identificar con precisión cómo se fragmentó. Posteriormente, calcularon la trayectoria, la velocidad y la altitud para estimar que el módulo se desplazaba aproximadamente 40 kilómetros al norte de la trayectoria prevista por el Comando Espacial de Estados Unidos con base en mediciones de su órbita.

Envueltos en llamas, los escombros que caen a veces producen partículas tóxicas que pueden permanecer en la atmósfera durante horas y dispersarse a nuevas partes del planeta a medida que cambian los patrones climáticos. Conocer la trayectoria de los escombros ayudará a las organizaciones a rastrear adónde van esas partículas y quiénes podrían estar en riesgo de exposición, declaran los investigadores.

El rastreo casi en tiempo real también ayudará a las autoridades a recuperar rápidamente los objetos que lleguen al suelo, según los investigadores. Estas recuperaciones rápidas son especialmente importantes porque los escombros pueden contener sustancias nocivas.

En 1996, los restos de la nave espacial rusa Mars 96 se salieron de órbita. Se creyó que se habían quemado y que su fuente de energía radiactiva aterrizó intacta en el océano. Se intentó rastrearla en aquel momento, pero su ubicación nunca se confirmó -expone Fernando-. Más recientemente, un grupo de científicos encontró plutonio artificial en un glaciar de Chile, lo que creen que es evidencia de que la fuente de energía se rompió durante el descenso y contaminó la zona. Nos beneficiaría contar con herramientas de rastreo adicionales, especialmente para las raras ocasiones en que los restos contienen material radiactivo.

Anteriormente, los científicos dependían de datos de radar para seguir la desintegración de un objeto en órbita baja terrestre y predecir su punto de entrada en la atmósfera. El problema, según los investigadores, es que, en el peor de los casos, las predicciones de reingreso pueden tener un error de miles de kilómetros. Los datos sísmicos pueden complementar los datos de radar rastreando un objeto tras su entrada en la atmósfera, lo que proporciona una medición de su trayectoria real.

“Si quieres ayudar, es importante que averigües dónde ha caído rápidamente, en 100 segundos en lugar de 100 días, por ejemplo”, cuenta Fernando. “Es fundamental que desarrollemos tantas metodologías como sea posible para rastrear y caracterizar los desechos espaciales”.