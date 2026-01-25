Religión/espiritualidad pueden proteger contra la depresión entre los jóvenes jugadores en línea

Yoga Los investigadores señalan que la religión o la espiritualidad podrían ser beneficiosas o perjudiciales para el cliente con adicciones a internet. (IMSS)

El uso de internet forma parte de la vida diaria de muchas personas, ya sea en el trabajo, la interacción social, el entretenimiento, las compras o en muchas otras actividades. Muchas personas juegan en línea para facilitar la conexión social, aunque esta actividad también puede contribuir a otras actividades en internet que podrían aumentar los síntomas de adicción a internet y depresión.

Algunas investigaciones sugieren que la religión y la espiritualidad pueden actuar como un factor protector contra la adicción a internet y la depresión, al brindar significado, apoyo social y reducir la sensación de aislamiento.

En el nuevo estudio, “Predicción de la depresión mayor entre jugadores en línea diversos: El papel de la adicción a internet y la espiritualidad”, los investigadores analizaron cómo la adicción a internet afecta a los jugadores en línea. Los investigadores Lindsay A. Lundeen, PhD, de la Universidad de Arkansas, y John R. McCall, PhD, de la Universidad de Auburn, encuestaron a 340 jugadores diversos de entre 18 y 24 años. La muestra estuvo compuesta por personas predominantemente negras o afroamericanas, hispanas o latinas (a/e), blancas y mujeres que jugaban a un videojuego en línea al menos una vez por semana. El estudio se publicó en el Journal of Addictions & Offender Counseling, una publicación de la Asociación Americana de Consejería.

“Descubrimos que los jugadores que tenían dificultades para limitar, reducir o controlar su uso de internet tenían un 35 % más de probabilidades de experimentar síntomas de trastorno depresivo mayor (TDM) en comparación con quienes no tenían dificultades para controlar su actividad en internet”, afirma Lundeen, quien, junto con su coautora, es jugadora en línea.

“Al mismo tiempo, los jugadores del estudio que se identificaron como religiosos o espirituales tenían un 62 % menos de probabilidades de experimentar síntomas de TDM, incluso si tenían dificultades para moderar el uso de internet”.

El estudio demuestra que la afiliación espiritual o religiosa, incluso más allá de las prácticas religiosas, puede proteger contra los síntomas de TDM. Según los investigadores, la afiliación espiritual puede incluir la “creación de significado” (el proceso mediante el cual las personas interpretan, comprenden o dan sentido a los acontecimientos de la vida), el perdón o la búsqueda de pertenencia.

“Nuestra investigación respalda otras publicaciones sobre cómo el uso de internet, de cualquier tipo, puede afectar la salud mental, especialmente si las personas no son conscientes de por qué están en internet”, afirma McCall.

Lundeen y McCall afirman que su investigación subraya la importancia de que los consejeros comprendan cómo las personas usan internet y el propósito de ese uso para cada individuo. Al adaptar los planes de tratamiento para jugadores en línea con síntomas de TDM o adicción a internet, recomiendan que los consejeros consideren cómo la religión o la espiritualidad podrían ser beneficiosas o perjudiciales para el cliente.

FANATISMO DEPORTIVO.

Un análisis exhaustivo de la psicología del fanatismo deportivo ha revelado sorprendentes similitudes entre los patrones neurológicos y psicológicos de los aficionados devotos y la devoción religiosa.

Estas similitudes se exploran en el nuevo libro “La psicología del fanatismo deportivo”, que demuestra cómo, para casi cinco mil millones de personas en todo el mundo, el deporte satisface necesidades psicológicas fundamentales de pertenencia, identidad y significado.

El análisis exhaustivo muestra que el fanatismo deportivo surge de tendencias evolutivamente arraigadas que fomentan la unidad social y, por lo tanto, la supervivencia.

El profesor Aaron C. T. Smith explica: “Nuestras mentes poseen una increíble capacidad para creer; una capacidad que ha sido crucial para la supervivencia a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora, como un músculo entrenado al máximo, no podemos resistirnos a expresar nuestras creencias. Invertir en ciertas creencias, en particular las relacionadas con los deportes y los jugadores, nos aporta importantes recompensas personales y sociales”.

Desde el béisbol japonés hasta el rugby neozelandés, este fenómeno psicológico no es exclusivo de ninguna cultura o nación, argumenta Smith, sino que crea poderosas conexiones emocionales que unen a las comunidades a nivel mundial.

Los fundamentos psicológicos del fanatismo deportivo y la devoción religiosa implican sesgos cognitivos específicos que fortalecen las conexiones emocionales y permiten una respuesta automática incluso en circunstancias emocionales intensas. Estos incluyen el sesgo de optimismo, que tiende a esperar resultados positivos a pesar de las probabilidades realistas, o el sesgo de confirmación, una tendencia a priorizar la información que confirma las creencias preexistentes de los aficionados.

Smith también establece paralelismos entre la intensidad emocional del fanatismo deportivo y la fe religiosa. Ambas experiencias se basan en lo que los psicólogos denominan “ideologías supraordinadas”, donde los sistemas de creencias se convierten en parte de una identidad central.

Para los aficionados al deporte, la lealtad se convierte en algo más que un pasatiempo, sugiere Smith, se transforma en un compromiso que desafía el análisis racional: “Apoyar a un equipo se siente como una victoria o una derrota personal”.

Los patrones neurológicos también influyen en el mantenimiento de las conexiones o la fe. Los momentos emotivos en el deporte, ya sean triunfos o desengaños, se graban en la memoria con una intensidad vívida, creando referencias duraderas que moldean experiencias futuras. El libro cita el ejemplo de los aficionados al fútbol franceses que recuerdan vívidamente la victoria en la Copa Mundial de la FIFA de 1998 como un momento culminante para su país, incluso décadas después.

Estos recuerdos se evocan selectivamente para alinearse con las creencias, preservando su implicación emocional y reforzando la fe en sus equipos. Como explica Smith: «La memoria se convierte en parte del andamiaje mental que sustenta la fe en el deporte».