Encuentran microplásticos en un tercio de los peces estudiados en costas de islas remotas del Pacífico

Microplásticos Una muestra de microplásticos. Imagen referencial.

Un tercio de los peces que viven en las remotas aguas costeras de los países y territorios insulares del Pacífico están contaminados con microplásticos, con tasas especialmente altas en Fiji, según un análisis publicado por la Universidad del Pacífico Sur (Oceanía) en la revista de acceso abierto ‘PLOS One’.

La contaminación por microplásticos en entornos marinos es un problema global que afecta a los ecosistemas y la salud humana. A pesar de su lejanía, los Países y Territorios Insulares del Pacífico (PICT, por sus siglas en inglés) pueden ser particularmente vulnerables a la contaminación por microplásticos debido a la rápida urbanización y a los limitados sistemas de gestión de residuos y agua. Muchas comunidades costeras dependen del pescado para su nutrición, sustento y cultura, por lo que podrían verse afectadas por el consumo de alimentos contaminados. Sin embargo, se ha investigado poco sobre la contaminación por microplásticos en el pescado consumido en los PICT.

Para abordar esta brecha de conocimiento, los investigadores evaluaron la prevalencia de microplásticos en 878 peces costeros de 138 especies capturados por comunidades pesqueras alrededor de Fiji, Tonga, Tuvalu y Vanuatu, utilizando datos publicados del Global Information Biodiversity Facility. Alrededor de un tercio de los peces contenían al menos una partícula de microplástico, pero las tasas de contaminación variaban entre islas.

En Fiji, casi el 75% de los peces contenían microplásticos, significativamente más alto que el promedio mundial del 49%. Sin embargo, si bien la frecuencia de ocurrencia de microplásticos fue alta, la cantidad de plástico encontrada en cada pez fue muy baja. En contraste, solo el 5% de los peces capturados en Vanuatu estaban contaminados con microplásticos. Aunque cada isla alberga diferentes comunidades de peces, dos especies estaban presentes en la captura de los cuatro países: el emperador de huella digital (Lethrinus harak) y el pez cabra de guiones y puntos (Parupeneus barberinus), y ambos mostraron niveles más altos de contaminación por microplásticos en Fiji que en otras islas.

Utilizando datos de una base de datos global de especies de peces, los investigadores analizaron cómo diferentes características ecológicas, como la dieta, la estrategia de alimentación y el hábitat, influían en las tasas de contaminación por microplásticos. Los peces de arrecife y los peces de fondo se contaminaron con mayor frecuencia con microplásticos que los peces costeros/laguneros y los peces de mar abierto. Las especies que se alimentan de invertebrados, los peces de fondo y las que utilizan tácticas de emboscada para capturar presas también mostraron mayor probabilidad de contener microplásticos que otros peces.

El estudio destaca la omnipresencia de la contaminación por microplásticos incluso en algunos de los lugares más remotos del planeta. La alta tasa de contaminación por microplásticos en Fiyi, en comparación con otras islas y con el promedio mundial, podría deberse a la alta densidad de población, el extenso desarrollo costero y prácticas de gestión de residuos menos eficaces. Comprender cómo las características ecológicas afectan la probabilidad de que los peces consuman microplásticos podría ayudar a los responsables políticos a identificar los ecosistemas y las comunidades humanas en mayor riesgo, afirman los autores.

Jasha Dehm, investigadora de la Universidad del Pacífico Sur y autora del trabajo añade: “El patrón constante de alta contaminación en especies asociadas a los arrecifes a través de las fronteras confirma que las características ecológicas son predictores clave de la exposición, mientras que las disparidades nacionales resaltan el fracaso de los sistemas actuales de gestión de residuos, o la falta de ellos, para proteger incluso los ecosistemas insulares más remotos”.

Estos datos rompen con la ilusión de que nuestra lejanía ofrece protección y proporcionan la base empírica necesaria para rechazar las soluciones posteriores, como los programas de reciclaje, por considerarlas insuficientes. En cambio, nos obligan a exigir un Tratado Global sobre Plásticos que imponga límites estrictos a la producción primaria de plásticos y a los aditivos tóxicos, ya que esta es la única forma viable de salvaguardar la salud y la seguridad alimentaria de los pueblos del Pacífico.