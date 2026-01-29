Entrega el Premio Matilde a tres científicas mexicanas

Premio Las galardonadas, con diploma en manos, y parte de los funcionarios de la Secihti.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la Secretaría de Salud y Neolpharma entregaron el Premio Mujeres en Ciencias Biológicas y de la Salud 2025: Matilde Montoya, a tres científicas por su trayectoria, trabajo científico e impacto social de sus aportaciones al bienestar y salud de la población.

En una ceremonia presidida por la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz y la presidenta de la Fundación Neolpharma, Luz Elena Gutiérrez de Velasco Romo, se entregó el premio y medalla a las doctoras:

Hariz Islas Flores, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México: premio en la Categoría A, Investigadora Nacional Nivel II.

Gabriela Gutiérrez Salmeán, docente en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanas: premio en la Categoría B, Investigadora Nacional Nivel I.

Jessica Liliana Vargas Neri, jefa del Departamento de Investigación Farmacoepidemiológica del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”: premio en la Categoría C, Candidata a Investigadora Nacional.

La secretaria Rosaura Ruiz dijo que el objetivo es apoyar y estimular, en este caso, a jóvenes. “Me da mucho gusto que Secihti tenga esa posibilidad, junto con Neolpharma y las secretarías de Salud y de las Mujeres, de hacer este reconocimiento a las mujeres que se dedican a la ciencia y que hacen un papel fundamental en el desarrollo del país”.

Recordó que el Premio Matilde Montoya se estableció por primera vez en la Ciudad de México, cuando la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fungía como jefa de gobierno; y ahora, desde la Secihti, se impulsa su relevancia al escalarlo a todo el país.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, reconoció la importancia de este galardón, en tanto que “no sólo visibiliza, sino que fomenta y reconoce a las mujeres en la ciencia”. Dijo además que, desde la dependencia que encabeza, uno de los objetivos es derribar estigmas y estereotipos para que todas aquellas niñas, adolescentes y mujeres que deseen dedicar su vida a la ciencia, puedan hacerlo sin ningún impedimento.

El secretario David Kershenobich afirmó que este reconocimiento es un compromiso con la igualdad sustantiva y con el reconocimiento del talento científico de las mujeres: “el avance científico no puede entenderse sin justicia, sin inclusión y sin perspectiva de género”.

Asimismo, resaltó la labor de las galardonadas en campos estratégicos como la ecofarmacovigilancia, la atención de la enfermedad renal crónica y la seguridad de los medicamentos, investigaciones que “permiten generar evidencia científica indispensable para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas”.

Por su parte, Luz Elena Gutiérrez de Velasco Romo habló de la importancia de la participación del sector privado en el impulso a la ciencia en México. Destacó a Neolpharma como una empresa farmacéutica mexicana, comprometida con la salud de las y los mexicanos y con la sociedad, mediante el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

En representación de las galardonadas, Hariz Islas Flores expresó que, al recibir este galardón “sentimos que es la persistencia de todas las mujeres quienes, desde los laboratorios, las aulas y el trabajo en campo decidimos que nuestra curiosidad no tenía límites. Matilde Montoya fue la primera y nosotras, compañeras, tenemos que ser su eco. Gracias por creer en nuestra investigación y brindar espacios para impulsar proyectos que hoy son reconocidos”.

De manera emotiva, agradeció a las familias de las premiadas por su apoyo y acompañamiento; y brindó un mensaje a “las niñas y jóvenes mujeres que hoy nos ven, porque las necesitamos y necesitamos que estén aquí con su mirada, sensibilidad e inteligencia. No permitan que nadie les diga que el laboratorio no es su lugar”.

El Premio Matilde Montoya tiene como propósito visibilizar y reconocer trayectorias científicas en consolidación y ascenso en las áreas de biología y salud, cuyos proyectos y líneas de investigación responden a problemáticas concretas del país. La respuesta a la convocatoria 2025 fue altamente positiva: se recibieron 477 postulaciones provenientes de 278 instituciones en 30 entidades federativas, lo que refleja la fortaleza del talento femenino en la ciencia mexicana y su presencia en todo el territorio nacional.

Este reconocimiento rinde homenaje a Matilde Montoya, primera médica titulada en México, cuya determinación abrió caminos para que las mujeres participaran plenamente en la ciencia y la medicina. Su legado inspira este premio, dirigido a científicas con grado de doctorado y trayectoria en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, y orientado a fortalecer el desarrollo científico con impacto social.