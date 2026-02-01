CIATEJ y AMEA presentan CAMEX-1, la primera Campaña Antártica Mexicana

Campaña. Lorena Amaya destacó la relevancia científica y simbólica de esta colaboración entre el CIATEJ y la AMEA. (Ciatej)

Se presentó la Primera Campaña Antártica Mexicana (CAMEX-1), organizada por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) y la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos (AMEA), un hito para la ciencia nacional y la cooperación científica internacional.

La CAMEX-1 consolida la integración de México al Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), organismo del International Science Council (ISC), y marca el inicio de la primera presencia científica organizada del país en la Antártida, coordinada por la AMEA en colaboración con el National Antarctic Scientific Center de Ucrania.

En el evento participaron:

Dra. Lorena Amaya Delgado , directora general del CIATEJ

, directora general del CIATEJ Valerii Olefir , consejero de Asuntos Económicos de la Embajada de Ucrania en México (participación virtual)

, consejero de Asuntos Económicos de la Embajada de Ucrania en México (participación virtual) Dra. Patricia Valdespino , presidenta de la AMEA (participación virtual)

, presidenta de la AMEA (participación virtual) Dr. Pablo G. T. Lepe , director de la AMEA

, director de la AMEA M.C. José Martín Márquez Villa, estudiante del Doctorado del CIATEJ

Durante su intervención, la Dra. Lorena Amaya destacó la relevancia científica y simbólica de esta colaboración entre el CIATEJ y la AMEA, subrayando que se trata de un esfuerzo que fortalece la cooperación científica tanto a nivel nacional como internacional. Reconoció el papel de la AMEA para lograr la incorporación de México al SCAR, así como el respaldo del Gobierno de Ucrania, que permitirá a científicas y científicos mexicanos viajar a bordo del buque Noosfera y realizar estancias de investigación en la base Vernadsky. “Esta campaña generará conocimiento clave para comprender la vida en condiciones extremas y enfrentar los desafíos ambientales globales”, afirmó.

Por su parte, Valerii Olefir, consejero de la Embajada de Ucrania en México, destacó la cooperación bilateral y el papel de la CAMEX-1 como un parteaguas en la relación científica entre ambos países. “Gracias por esta oportunidad de concretar un hito tan importante de cooperación científica”, señaló, reafirmando la voluntad de Ucrania para ampliar los vínculos en los ámbitos científico y tecnológico.

Asimismo, la Dra. Patricia Valdespino, presidenta de la AMEA, subrayó que existen amplias evidencias de los efectos del cambio climático en la Antártida y su impacto a escala global, al señalar que “lo que pasa en la Antártida no se queda en la Antártida”, debido a fenómenos como el aumento del nivel del mar, que podría generar escenarios de inundación e intrusión salina en zonas costeras, afectando incluso a los acuíferos que abastecen a diversas poblaciones. En tanto, Pablo G. T. Lepe, director de la AMEA, explicó que la CAMEX-1 forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a ampliar la participación de México mediante alianzas académicas y diplomáticas, con el objetivo de consolidar capacidades nacionales para la investigación en el continente antártico y fortalecer la cooperación científica internacional.

El M.C. José Martín Márquez Villa, estudiante del Doctorado en Ciencias en Innovación Biotecnológica del CIATEJ, formará parte de esta campaña y realizará la recolección de muestras que contribuirán de manera significativa a la investigación científica nacional.

Al finalizar el evento, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el CIATEJ y la AMEA, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en investigación y cooperación científica internacional.