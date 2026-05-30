Mexicanos Primero reconoce la Dignidad Menstrual en Constitución de la CDMX

La acción legislativa del Congreso de la CDMX es el fin de una barrera invisible en las aulas capitalinas; viene ahora el desafío para el gobierno capitalino y la sociedad —

Congreso CDMX Dignidad Menstrual La votación unánime de los diputados de la CDMX contribuye a erradicar eufemismos y prejuicios culturales, señaló Mexicanos Primero. (Mexicanos Primero)

La organización Mexicanos Primero (MP) celebró la histórica aprobación del Congreso de la Ciudad de México para reformar la Constitución local, que reconoce el derecho humano a la dignidad menstrual en la capital del país.

La modificación constitucional fue aprobada unánimemente con 57 votos a favor y cero abstenciones, representa un avance inédito que erradica una de las causas más profundas y silenciosas de la desigualdad educativa y el abandono escolar en el nivel básico y medio superior, señaló la institución.

MP infirmó que en la Ciudad de México 869 mil 454 niñas y adolescentes cursan educación primaria, secundaria y media superior un total de.

De ellos, el 50.57 por ciento habita en hogares con ingresos económicos por debajo del promedio nacional, una “barrera crítica para el acceso continuo y digno a productos de gestión menstrual, que obliga a las estudiantes a enfrentar dilemas que vulneran su bienestar emocional y su permanencia en las aulas”.

El Rezago en Planteles de la SEP

MP señaló que a la vulnerabilidad socioeconómica familiar se suma la cruda disparidad en la infraestructura de los planteles escolares.

Mencionó registros oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para mostrar las carencias estructurales que imperan en la capital del país.

“Actualmente existen 136 escuelas que no cuentan con baños; 115 planteles carecen por completo de acceso a agua corriente y 188 escuelas omiten la separación de sanitarios que garantice privacidad por género”, reveló.

Añadió que “estas condiciones afectan directamente la dignidad, salud, bienestar y trayectorias educativas de niñas y adolescentes”.

Frente a este panorama, el organismo civil advirtió que la aprobación constitucional debe asumirse únicamente como el punto de partida.

El reto inmediato ahora es trasladar estos preceptos a la legislación secundaria, de manera particular en la Ley de Educación de la Ciudad de México.

El marco legal subsiguiente deberá incorporar obligaciones nítidas para asegurar el abasto gratuito de insumos, el remozamiento urgente de la infraestructura sanitaria y la implementación de una educación menstrual integral con enfoque científico y de derechos humanos que destierre los prejuicios heredados.

Menstruar en la Escuela; Deserción y Mitos Sociales

Crónica Educativa Desde hace cinco años Crónica da puntual seguimiento al proceso de la necesaria educación menstrual en el país y su sistema educativo nacional. (La Crónica de Hoy)

La urgencia de esta política pública está sustentada en antecedentes documentales que Crónica documenta desde hace cinco años.

Por ejemplo, en su investigación “Menstruar en la Escuela”, desarrollada en coautoría con la Fundación FEMMEX, MP ya alertaba desde 2025 que la pobreza menstrual limita el derecho educativo de 4 de cada 10 niñas en el país.

Esto provoca que el 43 por ciento de las estudiantes prefiera ausentarse de las aulas durante su periodo biológico por pena, miedo a la estigmatización o falta de insumos de contención higiénica.

Asimismo, mediciones del Comité Florence Nightingale de Cadena A.C. corroboraron en 2023 y 2024 que la ausencia de una educación social basada en la ciencia empujó a las mujeres menstruantes a vivir este proceso natural en un entorno de profunda ignorancia.

El uso de eufemismos como “vino Andrés”, “mi amiga de rojo” o “estoy en esos días” ilustra el carácter de tabú que impera en la mentalidad colectiva.

La falta de acceso a productos sanitarios básicos obliga históricamente a las mujeres de sectores vulnerables a recurrir a soluciones de alta peligrosidad infecciosa, como el uso de telas viejas, periódicos o tierra, elevando un proceso natural al rango de crisis de salud pública.

La Cultura de Corresponsabilidad Comunitaria

Estudio Menstrual en la Escuela, de Mexicanos Primero La pobreza menstrual es el enemigo invisible que afecta la educación de niñas y adolescentes en las escuelas de la Ciudad de México. (Mexicanos Primero)

Para revertir este arraigo cultural de raíz, MP y otros organismos de la sociedad civil articulan esfuerzos pedagógicos y de asistencia directa.

Las iniciativas ciudadanas promueven talleres virtuales y presenciales para la confección de toallas de tela ecológicas, destinadas a ser entregadas de mano en comunidades periféricas de alta marginación.

Esto es una acción de empatía social para avanzar en la construcción de entornos dignos para las estudiantes.

El Gobierno de la Ciudad de México y las autoridades educativas de la capital del país tienen ahora la oportunidad histórica de transformar este mandato constitucional en realidades operativas y presupuestos etiquetados.

MP señaló que garantizar que ninguna niña o adolescente interrumpa su aprendizaje o menoscabe su autoestima por un proceso biológico natural es una deuda ética imposterganle de la sociedad civil y el Estado.

“La verdadera calidad educativa se mide en la dignidad que le ofrecemos a las nuevas generaciones en el espacio donde construyen su futuro; el reto ahora es que este reconocimiento sea una realidad cotidiana dentro de las escuelas”, indicó.

Mexicanos Primero reconoce la Dignidad Menstrual en Constitución de la CDMX