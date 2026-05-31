El SNTE ratifica alianza con el proyecto de nación de Claudia Sheinbaum

La educación es el motor del desarrollo individual y colectivo, constructora de paz, justicia social y soberanía nacional, señala Alfonso Cepeda Salas —

SNTE Respalda Presidenta Sheinbaum El SNTE reafirmó su apoyo al Gobierno de la República y recordó la votación histórica obtenida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su triunfo electoral. (SNTE)

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ratificó su apoyo al proyecto de Nación impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en ocasión del Segundo Aniversario de su victoria electoral.

Como actor social, de innegables raíces populares, reiteró su “total respaldo al Gobierno de la República para seguir avanzando en el objetivo de edificar un modelo de prosperidad compartida, que mejore la justicia y el bienestar social, así como continuar la construcción de un régimen efectivamente libre y democrático que restituya el poder de decisión al pueblo de México”.

Derecho a Educación y Soberanía

Como actor educativo, reafirmó su “determinación de defender el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, convencidos de que la educación es el motor del desarrollo individual y colectivo, y un pilar para la construcción de la paz, la justicia social y la soberanía nacional”.

A través de su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, dijo que como actor sindical, el SNTE continuará fortaleciendo la representatividad, unidad, legitimidad, autonomía, democratización y capacidad de interlocución de esta organización, y del movimiento sindical mexicano.

Afirmó que estos elementos son esenciales para una defensa efectiva de los derechos colectivos económicos, laborales, profesionales y de seguridad social de las y los trabajadores.

Mandato de las Urnas y Transformación

Mediante una manifestación pública rubricada por los integrantes de los Órganos Nacionales de Gobierno Sindical y las Secretarias Generales Seccionales del SNTE, recordó la victoria electoral de la presidenta el 2 de junio de 2024.

“En un marco de legalidad, libertad y democracia, 35 millones 924 mil 519 ciudadanas y ciudadanos otorgamos un triunfo legítimo e inobjetable a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”, señaló Cepeda Salas.

Afirmó que a través del voto, el pueblo mandató consolidar la Cuarta Transformación, un proyecto político, social y económico humanista, nacionalista y progresista.

Finalmente, el líder de los trabajadores educativos extendió su sincera felicitación a la jefa del Ejecutivo, reconoció “la visión, firmeza y alta responsabilidad con la que conduce el destino del país” en un contexto global y nacional que calificó como complejo y desafiante.

Con este pacto de colaboración institucional, el SNTE afirma un canal abierto de diálogo y construcción para beneficiar el ecosistema escolar y el futuro de las nuevas generaciones escolares.

El SNTE ratifica alianza con el proyecto de nación de Claudia Sheinbaum