Los microsismos en la zona de Plateros-Mixcoac no son nuevos y seguirán ocurriendo: expertos de la UNAM

Microsismos en Plateros-Mixcoac Académicos de la UNAM junto con autoridades capitalinas dieron a conocer reporte sobre microsismos en el poniente capitalino (SECTEI)

Investigadores de la UNAM realizaron un estudio sobre la incidencia de microsismos en el poniente de la ciudad. Los resultados concluyen que el comportamiento geológico se debe a grietas provocadas probablemente por el movimiento en la Falla Contreras, la cual se encuentra activa y cuya liberación de energía desplaza áreas alrededor.

A raíz de los microsismos que se han presentado en las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez desde el 10 de mayo de 2023, registrándose el sismo de mayor magnitud el 12 de diciembre del mismo año, las autoridades capitalinas convocaron la reunión de un equipo de especialistas en materia de sismos a fin de investigar lo que estaba provocando el fenómeno y el riesgo para la población de las colonias afectadas en ambas alcaldías.

En seguimiento, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la capital financió el proyecto “Estudio geofísico-geológico del poniente de la Ciudad de México: implicaciones en el origen de los microsismos”. Los resultados preliminares se presentaron a las y los vecinos de la zona, mediante el Taller “Conociendo el lugar donde vivimos: fallas y grietas”.

En el ejercicio de divulgación se explicaron las condiciones del subsuelo de la ciudad y por qué los microsismos que se han registrado a partir de 2023 tienen una expresión particular en dicha zona.

GRIETAS.

En el taller, realizado en el Auditorio Tlayolotl-Dr. Isamel Herrera Revilla del Instituto de Geofísica de la UNAM, los especialistas encabezados por la geofísica Claudia Arango Galván explicaron mediante mapas de la Cuenca de México y un modelo de recreación del comportamiento de las capas geológicas ante los movimientos de la corteza terrestre, las posibles causas del fenómeno, concluyendo que se trata de grietas provocadas probablemente por el movimiento en la Falla Contreras, la cual se encuentra activa y cuya liberación de energía desplaza áreas alrededor.

Arango Galván, experta en geofísica superficial con técnicas eléctricas y electromagnéticas para la evaluación de peligros y riesgos, explicó junto con su equipo a las y los vecinos qué es una falla geológica, qué la provoca, cómo se comporta y la diferencia respecto a las grietas.

Los investigadores también mostraron un registro histórico de los sismos ocurridos en la zona Plateros-Mixcoac de 1981 a la fecha, mapas animados de la formación de la Cuenca de México, los trazos de las fallas que se localizan en la misma así como las distintas zonificaciones geotécnicas que hay en la ciudad.

RECOMENDACIONES.

Los expertos también comentaron sobre los pozos profundos que se hicieron después del sismo de 1985 en las inmediaciones de la ciudad alcanzando incluso más de 2 mil metros de profundidad y que forman parte de la limitada información con la que se cuenta sobre la cuenca y que contribuyen a complementar la evaluación del riesgo asociado a la ocurrencia de sismos.

Lo anterior, con el objetivo de aportar información a los tomadores de decisiones a fin de impulsar políticas públicas que protejan a la población, mediante protocolos de mitigación del riesgo, entre los que se encuentran determinar las características que deben tener las estructuras constructivas para introducir modificaciones a los reglamentos de construcción, medidas de seguridad en el desarrollo e instalación de infraestructura pública y recomendaciones a la ciudadanía para protegerse.

Los vecinos también realizaron una visita al Sistema Sismológico Nacional (SSN), adscrito al Instituto de Geofísica de la UNAM. Ahí la maestra en Ciencias, Caridad Cárdenas Monroy, expuso con qué sistemas y cómo se trabaja en el monitoreo sísmico del país, y se informó que diariamente se registran alrededor de 90 sismos de hasta magnitud 4; 3 al mes entre 5 y 6; y por encima de 7 tardan varios años en presentarse. Agregó que los reglamentos de construcción actuales ya toman en cuenta posibles escenarios como el sismo de 1985, que alcanzó una magnitud de 8.1.

Entre las recomendaciones que los especialistas hicieron a las y los vecinos destacan dar mantenimiento a sus inmuebles, observar, monitorear y poner testigos (marcas con fecha) en las grietas que aparezcan para reportarlos a las autoridades de protección civil si crecen de manera importante, “y un experto determinará los pasos a seguir, incluso si hay necesidad de reforzar estructuras”.

También es necesario mantenerse informados asistiendo a talleres como el que organizó el equipo del Instituto de Geofísica. “Aprender empodera y reduce la vulnerabilidad”, afirmó la doctora Arango Galván.

“Todo el tiempo se está moviendo la tierra, toda la ciudad presenta efectos de la energía que libera la corteza terrestre. Los microsismos en la zona de Plateros-Mixcoac no son un fenómeno nuevo y van a seguirse presentando, no hay forma de evitarlos como tampoco de saber en qué momento va a ocurrir un sismo o una sacudida del subsuelo, por lo que nuestra recomendación es aprender a convivir con ellos, podemos hacerlo solo hay que estar preparados”, concluyó la especialista.