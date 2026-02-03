Conoce la increíble y triste historia del planeta degradado y su final como planeta enano

Astronomía Plutón cumplía con la definición de planeta, con sus valles, montañas, llanuras, cráteres y quizá glaciares; aunque era más pequeño que cualquier otro.

Iniciamos el mes con la increíble y triste historia del planeta degradado y de su final como planeta enano. Les comentaremos de la finalización del movimiento retrógrado de Urano y en qué consiste este fenómeno. Esperando contar con cielos despejados y noches oscuras, les presentamos dos nuevos retos: localizar a los objetos Messier M44 y M81. Claramente, no pueden faltar nuestras efemérides de la Luna.

Plutón pierde su jerarquía

El planeta Plutón fue descubierto en 1930 por el astrónomo Clyde Tombaugh en el Observatorio Lowell, en Arizona, Estados Unidos. Su hallazgo fue celebrado como el descubrimiento de un nuevo planeta, el noveno del sistema solar. Plutón cumplía con la definición de planeta, con sus valles, montañas, llanuras, cráteres y quizá glaciares; aunque era más pequeño que cualquier otro planeta, su giro de este a oeste (al igual que Venus y Urano), con un plano de rotación inclinado 57°, con respecto al plano de su órbita alrededor del Sol, y su excéntrica órbita alargada, nadie dudaba entonces de su estatus.

Con el avance de la tecnología y en particular, el lanzamiento del Telescopio Espacial Hubble, fue posible descubrir algunos cuerpos de tamaño similar a Plutón, tal es el caso de Eris (2003 UB313 o informalmente Xena), Makemake y Haumea, sumando a Ceres que antes era considerado un asteroide; así como otros posibles planetas enanos (plutoides) como Sedna y Quaoar.

Debido a estos descubrimientos, es que el 24 de agosto del 2006, la Unión Astronómica Internacional (IAU) se vio obligada a redefinir el concepto de planeta y a definir el concepto de planeta enano como aquellos cuerpos celestes del sistema solar que no han limpiado la vecindad de su órbita y tienen la masa suficiente para que su propia gravedad haya superado la fuerza de cuerpo rígido. No son satélites de otros planetas y orbitan alrededor del Sol como cualquier otro planeta. Por lo que, a partir de la fecha mencionada, contamos con cinco planetas enanos: Plutón, Eris, Makemake, Haumea y Ceres.

De vuelta a la normalidad.

El movimiento retrogrado es una ilusión óptica, causada por la diferencia de las velocidades orbitales de los planetas. Se dice que un planeta entra en movimiento retrogrado cuando, aparentemente, cambia de dirección en su movimiento habitual en su órbita alrededor del Sol, visto desde la Tierra.

Urano, uno de los planetas gaseosos, el séptimo planeta del sistema solar y el tercero más grande, finaliza su movimiento retrógrado este 3 de febrero a las 19:52 horas del centro de México. Esto quiere decir que Urano detendrá su movimiento hacia el oeste, para iniciar el movimiento habitual hacia el este, y tendremos la oportunidad de observar al planeta durante la primera parte de la noche, en dirección de la constelación de Tauro. Por su magnitud de 5.7, con unos binoculares o telescopios pequeños será suficiente para ubicarlo.

Un pesebre en Cáncer

M44 o Praesepe o el Pesebre es un cúmulo estelar abierto, poco evolucionado, constituido por unas 350 estrellas de entre 600 y 800 millones de años. Está localizado a unos 600 años luz de la Tierra, haciéndolo uno de los más cercanos a nosotros. Su cercanía nos permite realizar estudios de regiones de formación estelar y estudios de evolución estelar temprana.

Este cúmulo fue observado por griegos y romanos. Se cree que fue descubierto por Hiparco de Rodas hacia el siglo II a.c. Los griegos lo asociaban con el pesebre de los asnos que tiraban del carro de Dionisio.

Se integró en el catálogo de Messier en 1769 y es uno de los cúmulos favoritos de los astrónomos aficionados, ya que su magnitud aparente de 3.1 lo hace observable con unos binoculares o telescopios pequeños, en dirección de la constelación de Cáncer.

Una galaxia muy sociable

La galaxia M81, galaxia de Bode o NGC 3031 fue descubierta por Johann Elert Bode en 1774 e incluida en catálogo de Messier en 1781.

M81 es una de las galaxias más cercanas a la Tierra, a solo 11.8 millones de años luz, con un diámetro de 90 mil años luz, conteniendo del orden de 250 mil millones de masas solares. Se cree que se desarrolló en el universo temprano, observando aun regiones de formación estelar activas, lo que la hace interesante para este tipo de estudios.

M81 es la galaxia principal del grupo de galaxias de M81. La galaxia irregular M82 o galaxia del Cigarro, se localiza a solo 150 mil años luz de M81 e interactúan entre sí; también encontramos, en este grupo, a las galaxias NGC 3077 y NGC 2976, entre otras.

Con una magnitud aparente de 3.1 es fácilmente localizable, en cielos oscuros, con unos binoculares o pequeños tele