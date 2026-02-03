Primer satélite mexicano que vigila volcanes creado por estudiantes de Puebla

Universitarios de la UPAEP ponen en órbita un satélite mexicano para vigilar al Popocatépetl

El satélite diseñado y construido por estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), ya da vueltas alrededor de la Tierra con el objetivo de monitorear la actividad volcánica y ayudar a reducir riesgos en zonas urbanas, informó Naciones Unidas (ONU)desde Viena.

El proyecto fue seleccionado por el programa KiboCUBE, una iniciativa conjunta de la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la ONU (UNOOSA) y la agencia espacial japonesa JAXA, la cual permite a universidades de países emergentes enviar pequeños satélites, conocidos como CubeSat, desde la Estación Espacial Internacional.

Gxiba-1, el nanosatélite desarrollado para monitorear el Popocatépetl

El Gxiba-1, como nombraron al nanosatélite, fue diseñado por alrededor de 30 estudiantes, con el acompañamiento de siete profesores de la UPAEP, completando su construcción en 2025. Tras ser liberado desde la estación espacial, el satélite quedó en órbita a unos 400 kilómetros de altura sobre el planeta.

La misión principal del dispositivo es recolectar datos científicos y técnicos sobre el volcán Popocatépetl, uno de los más activos de México, ubicado entre la Ciudad de México y Puebla. Esa información será compartida con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y con Protección Civil, con la intención de mejorar los sistemas de alerta temprana.

Para la universidad, el lanzamiento representa algo más que un logro tecnológico; en un comunicado, la UPAEP destacó que el Gxiba-1 es el resultado de años de trabajo, dedicación y talento de estudiantes y docentes y una muestra de que desde México también se pueden concretar proyectos científicos de alto nivel.

Desde la ONU, el rector de la UPAEP, Emilio Baños, señaló que participar en el despliegue de un satélite permite a los estudiantes comprender mejor los conocimientos y habilidades técnicas que necesitarán en su futuro profesional, ya sea en la industria espacial o en el ámbito académico, consideró además que se trata de un paso motivador para impulsar el desarrollo de una industria aeroespacial propia en el país.

Gxiba-1 construido con materiales que resistan las condiciones del espacio

El nanosatélite fue fabricado con poliamida, un material capaz de resistir las duras condiciones del espacio y cuenta con un bloqueador que protege sus componentes electrónicos de la radiación solar. Durante su recorrido alrededor de la Tierra, enfrentará temperaturas extremas que van desde los 65 grados bajo cero hasta los 125 grados centígrados.

La directora de Unoosa, Aarti Holla-Maini, felicitó a la UPAEP por el logro, mientras que Mayumi Matsuura, integrante de la directiva de JAXA, expresó su deseo de que la experiencia adquirida con este proyecto impulse las actividades espaciales de México.

El Gxiba-1 es el sexto CubeSat lanzado dentro del programa de la ONU “Acceso al espacio para todos”, después de proyectos provenientes de países como Kenia, Guatemala, Mauricio, Moldavia e Indonesia.

La iniciativa busca abrir la puerta a más universidades para que accedan a infraestructura, investigación y cooperación internacional en el uso pacífico del espacio exterior.