Eclipse solar 2026: ¿será posible verlo en México? Conoce la fecha, hora y dónde puedes contemplarlo

El fenómeno astronómico que todos esperan: el eclipse solar 2026, ocurrirá el martes 17 de febrero de 2026, con varias fases que se extenderán por más de cuatro horas en total.

Inicio de la fase parcial: alrededor de las 09:56 UTC .

alrededor de las . Comienzo del famoso “anillo de fuego”: aproximadamente a las 11:42 UTC .

aproximadamente a las . Punto máximo del eclipse anular: entre 12:11 y 12:13 UTC .

entre . Fin de la fase anular: cerca de las 12:41 UTC, concluyendo el evento oficial alrededor de 14:27 UTC.

Este tipo de eclipse recibe el nombre de anular, porque la Luna no cubre todo el disco del Sol. En su punto máximo, por lo que queda un aro de luz brillante que da la imagen de un “Anillo de Fuego” en el cielo.

¿Dónde se verá el eclipse solar de 2026?

La mayor parte del planeta tendrá que conformarse con verlo por transmisión en vivo o desde transmisiones científicas, porque el fenómeno no será visible directamente en gran parte del hemisferio norte, incluido México.

Esta vez el feómeno trazará su camino mucho más al sur, lo que significa que el “anillo de fuego” será visible principalmente desde la Antártida.

También habrá zonas donde se pueda apreciar un eclipse parcial, tales como algunos puntos en el sur de Sudamérica y ciertas regiones del continente africano.

Así que si estás en México o en gran parte de América del Norte y Europa, la alternativa es seguirlo a través de transmisiones en línea de observatorios o plataformas como NASA Live o redes sociales.

¿Por qué México no lo verá?

La explicación está en la posición geométrica entre la Tierra, la Luna y el Sol.

En un eclipse anular, la Luna está más lejos de la Tierra en su órbita, lo que hace que no bloquee completamente el disco solar. Este efecto solo es visible en la franja exacta del planeta sobre la que pasa la sombra central. En el caso del 17 de febrero de 2026, esa franja atraviesa zonas muy australes del globo terraqueo.

¿Qué otros eclipses habrá en 2026 que sí podremos ver desde México?

Aunque este eclipse solar en particular no será visible, el 2026 aún trae otros eventos astronómicos interesantes:

El 3 de marzo de 2026 se podrá ver un eclipse lunar total , que sí será visible desde México y se podrá disfrutar a simple vista si el cielo está despejado.

se podrá ver un , que sí será visible desde México y se podrá disfrutar a simple vista si el cielo está despejado. El 27 y 28 de agosto de 2026 se presentará un eclipse lunar parcial, también visible en gran parte del país.

Estos eventos suelen ser más accesibles, porque para ver un eclipse lunar no necesitas protección especial como los lentes de eclipse solar.