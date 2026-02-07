Sarampión hoy: riesgos reales, brotes actuales y la importancia de la vacunación

Sarampión Los síntomas del sarampión aparecen entre 8 y 12 días después del contacto con una persona infectada.

Algunas personas consideran que el sarampión es simplemente un sarpullido acompañado de fiebre que desaparece después de unos días. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.

El sarampión es una enfermedad viral respiratoria altamente contagiosa, causada por el virus del sarampión. Se transmite fácilmente a través de gotículas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o incluso al hablar, especialmente en espacios cerrados. Esto significa que basta con estar cerca de una persona infectada para contagiarse, sobre todo si no se cuenta con la protección de la vacuna.

Por ello, el sarampión no es una enfermedad leve ni inofensiva, y su prevención es una responsabilidad colectiva.

Síntomas

Los síntomas del sarampión aparecen entre 8 y 12 días después del contacto con una persona infectada. Los más comunes son:

Fiebre alta

Tos seca

Secreción nasal (rinorrea)

Ojos rojos, llorosos e inflamados (conjuntivitis)

Manchas blancas diminutas con fondo rojo dentro de la boca

Exantema o sarpullido con manchas rojas, que comienza en la cara y se extiende progresivamente al resto del cuerpo

Es importante destacar que una persona infectada puede contagiar el virus desde cuatro días antes de la aparición del sarpullido, lo que facilita la propagación del virus sin que se identifique de inmediato.

En niños pequeños, personas adultas mayores y personas no vacunadas, el sarampión puede provocar complicaciones graves.

Complicaciones

Las complicaciones del sarampión pueden afectar distintos órganos y poner en riesgo la vida. Entre las más frecuentes se encuentran:

Inflamación de las vías respiratorias

Neumonía

Encefalitis (inflamación del cerebro)

Problemas de visión e incluso ceguera

Diarrea y vómitos intensos que pueden causar deshidratación

Otitis (infección del oído)

Situación actual del sarampión en México

En los últimos años se ha observado un resurgimiento del sarampión a nivel mundial, asociado a la disminución en las coberturas de vacunación, el rechazo a las vacunas y las afectaciones a los sistemas de inmunización tras la pandemia de COVID-19.

En México se han reportado brotes importantes, con miles de casos y varias defunciones, especialmente en regiones donde la vacunación se encuentra por debajo del umbral necesario para lograr la inmunidad colectiva.

Hasta diciembre de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó 5,493 casos confirmados de sarampión en el país, lo que ubicó a México entre los diez países con mayor número de brotes a nivel mundial. En ese periodo se registraron 24 defunciones, principalmente en el estado de Chihuahua.

Durante enero y febrero de 2026, la cifra continuó en aumento. De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión emitido por la Secretaría de Salud el 5 de febrero de 2026, se contabilizaron 8,459 casos confirmados, siendo el grupo de edad de 1 a 4 años el más afectado. Jalisco reportó el mayor número de casos confirmados, y se notificaron los primeros fallecimientos por sarampión en 2026, ocurridos en el estados de Michoacán y Tlaxcala.

Ante este panorama, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció que la región de las Américas perdió su estatus como región libre de transmisión endémica de sarampión, debido a la transmisión sostenida del virus en Canadá durante más de 12 meses. Como consecuencia, la OPS ha solicitado fortalecer las estrategias de vigilancia epidemiológica y vacunación, manteniendo bajo observación a países como México y Estados Unidos.

Tratamiento del sarampión

Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico para curar el sarampión. El manejo de la enfermedad es principalmente paliativo, es decir, está dirigido a aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y mantener a la persona en condiciones adecuadas mientras el sistema inmunológico combate el virus.

El tratamiento suele incluir:

Control de la fiebre y el malestar general con medicamentos como paracetamol (evitando la automedicación).

Reposo y adecuada hidratación para prevenir la deshidratación, especialmente en niñas y niños.

Atención médica oportuna ante signos de complicaciones, como dificultad respiratoria, convulsiones o deshidratación severa.

Prevención y vacunación

La forma más efectiva de prevenir el sarampión es la vacunación. Desde hace décadas, la vacuna se aplica como parte de la vacuna Triple Viral (SRP/MMR), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y se ha utilizado de manera segura desde la década de 1960.

Esta vacuna brinda una protección duradera y altamente efectiva, tanto en la infancia como en la edad adulta, reduciendo significativamente la propagación del virus y previniendo complicaciones graves. La vacuna triple viral (SRP) es gratuita y segura en las instituciones públicas de salud.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), desde el año 2020 se han aplicado más de 60 millones de dosis de la vacuna triple viral en todo el mundo, lo que ha permitido salvar millones de vidas y evitar brotes de gran magnitud.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

En México, durante 2026, deben vacunarse contra el sarampión:

Niñas y niños: primera dosis a los 12 meses y segunda a los 18 meses o 6 años.

Adolescentes y adultos que no cuenten con dos dosis comprobables o no recuerden haber sido vacunados.

Personal de salud, por su mayor riesgo de exposición.

Personas que viajen a zonas con brotes activos.

Vacunarse no solo protege a quien recibe la vacuna, sino también a su familia, a su comunidad y, especialmente, a las personas más vulnerables, como bebés, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Mantener el esquema de vacunación completo es un acto de responsabilidad colectiva y una de las herramientas más poderosas para proteger la salud pública.

