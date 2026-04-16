¿Te imaginas descubrir patrones en otros mundos? UDLAP te invita a participar en el “ExoData Challenge”

Astronomía. El ExoData Challenge tiene como finalidad retar a los participantes a explorar y agrupar exoplanetas mediante técnicas de aprendizaje no supervisado (clustering), utilizando datos reales del NASA Exoplanet. (UDLAP)

Con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones a la ciencia de datos y la exploración espacial, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través de STEM UDLAP, la mesa estudiantil de Ciencia de Datos, y en colaboración con Yankuilotl, SECIHTI y el Gobierno del Estado de Puebla, lanza la convocatoria del ExoData Challenge, un Datathón que tiene como finalidad retar a los participantes a explorar y agrupar exoplanetas mediante técnicas de aprendizaje no supervisado (clustering), utilizando datos reales del NASA Exoplanet.

En este concurso, los estudiantes y jóvenes interesados en la tecnología podrán trabajar con información de más de 6 mil exoplanetas confirmados, técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje no supervisado, para descubrir patrones, agrupar planetas y entender qué tipo de mundos existen más allá de la Tierra.

El ExoData Challenge se desarrollará en dos etapas: En la primera fase de desarrollo y análisis, los equipos deberán realizar exploración de datos, seleccionar variables y aplicar modelos de clustering —como K-Means o DBSCAN— para encontrar estructuras ocultas en el dataset; en la segunda etapa, cada equipo deberá preparar una presentación estructurada de acuerdo con la metodología CRISP. Una vez concluido estas dos fases, el jurado evaluará a los equipos en dos rubros principales: la capacidad del equipo para interpretar y en cómo el equipo justifique los clusters encontrados en el contexto del dominio astrofísico, más allá de las métricas numéricas. Los resultados se presentarán el próximo 29 de abril de 2026 en el Planetario de Puebla.

Cabe comentar que la convocatoria para participar en el ExoData Challenge, está dirigida a equipos conformados de 2 a 4 integrantes con conocimientos básicos en programación y análisis de datos, así como acceso a herramientas como Python o R. La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 20 de abril para entrega de resultados el día 27 del mismo mes.

Si te apasiona el espacio, la tecnología o simplemente quieres vivir una experiencia diferente agrupando exoplanetas, este reto es para ti. Atrévete a explorar otros mundos y sé parte del ExoData Challenge. Para más información sobre el proceso de inscripción a esta convocatoria, visita estos dos links: Registro en: https://concursosferia.yankuilotl.com.mx/. Las bases de la convocatoria están disponibles en: https://www.udlap.mx/stem/files/convocatoria-Exodata-challenge-UDLAP.pdf.

Conoce al equipo STEM UDLAP

El equipo STEM de la UDLAP, único en su tipo, busca impulsar la innovación, la ciencia y la tecnología a través de proyectos, competencias y actividades que promueven el desarrollo académico y profesional de sus integrantes. Si quieres conocer más de ellos o formar parte de este equipo visita: https://www.udlap.mx/stem/ o escribe al correo: equipo.stem@udlap.mx.

En este mes en especial, el equipo STEM de la UDLAP se encuentra muy activo realizando actividades que promuevan una relación más directa con la sociedad, por lo que a la par del Exodata challenge, el equipo STEM de la UDLAP lanzó otras dos convocatorias: la primera, Creación musical y audiovisual inmersiva dirigida para jóvenes de preparatoria, universidad y recién egresados; la segunda, Misión: Crear un nuevo mundo, en la que podrán participar niños de 4°, 5° y 6° de primaria y secundaria. Para más información de estas dos convocatorias visita: https://www.udlap.mx/stem/ donde encontrarás los botones que te llevarán directamente a las páginas de inscripción e información de estas dos actividades.