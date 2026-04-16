Ada Lovelace aportó numerosos ejemplos del uso de la máquina analítica: Carlos Coello

Ada Lovelace Lovelace predijo que las computadoras serían capaces de componer música, de producir gráficos y que podrían usarse tanto para aplicaciones prácticas como para las puramente científicas. (ECN)

“Ada Lovelace mostró un interés temprano por la geografía, que pronto sustituyó por las matemáticas. Heredó de su padre una pasión arrebatadora que la consumía cuando hacía lo que le gustaba”, sostuvo Carlos A. Coello Coello, miembro de El Colegio Nacional, al impartir la conferencia Ada Lovelace: la primera programadora en la historia, como parte del ciclo Miedos, mitos y verdades de la computación.

El computólogo mexicano recordó que Augusta Ada King, condesa de Lovelace, nació en Londres, el 10 de diciembre de 1815. Fue registrada como Augusta Ada Byron y llegó a ser conocida como Ada Lovelace. Fue la única hija legítima de Lord Byron y Anna Isabella Noel Byron, aunque su apellido de soltera era Milbanke. “La mamá, intentó ocultar toda traza de la maldad de su padre y decidió motivar en ella las matemáticas, una afición personal de Anna, y desalentar cualquier tipo de talento que le recordara a su exesposo, como la poesía”.

En palabras del colegiado, a los 14 años, Ada Lovelace sufrió una parálisis severa, posiblemente de origen psicosomático. “Algunos dicen que este padecimiento fue un escape psicológico al comportamiento histérico y casi siempre neurótico de su madre, ya que estuvo sometida desde los cinco años a una brutal disciplina de estudio. Al verse imposibilitada para caminar durante casi tres años, se dedicó con intensidad a estudiar matemáticas y astronomía, así como a la lingüística y al arpa”.

“Su inquietud poética dejó huella profunda en su trabajo matemático, pues siempre hizo acopio de enorme imaginación y solía describir los eventos con abundantes metáforas”, detalló Coello Coello. Agregó que la escritora británica estudió con tutores particulares, algunos científicos connotados como el maestro de la concepción moderna del álgebra, Augustus De Morgan, y la matemática Mary Fairfax Sommerville. “Fue precisamente en una cena ofrecida por Sommerville que Ada conoció a Charles Babbage, el diseñador la calculadora mecánica o “máquina analítica”.

De acuerdo con el colegiado, Ada se casó a los 19 años con William Lord King, un noble que fue nombrado Conde de Lovelace, por lo que Ada adoptaría el título con el que la recuerdan la mayoría de sus biógrafos: Condesa de Lovelace. “Se dice que debido a su constante enfermedad ella no pudo lograr avances significativos en las matemáticas, aunque no existe certeza al respecto, pues lo único que se conserva son sus cartas y sus cuadernos de ejercicios, en los que no aparece ningún trabajo original de matemáticas”.

“Si alguna vez intentó realizar alguna aportación original, posiblemente la habría bosquejado en un cuaderno de notas que ella llamaba de forma genérica el “Libro”, el cual cambió de manos entre Babbage y ella en incontables ocasiones, pero que desgraciadamente permanece extraviado desde hace mucho tiempo”.

La aportación más importante de Augusta Ada King fue la traducción al inglés del reporte de la máquina analítica del propio Babbage realizada con su apoyo. En una carta de Ada a Babbage, ella dice: ‘Estoy muy molesta por las alteraciones que ha realizado a mi traducción. Usted sabe que siempre estoy dispuesta a realizar cualquier alteración por mí misma, pero no soporto que otra persona altere mis oraciones’.

“Cuando finalmente terminó su manuscrito, Ada sentía que había trabajado lo suficiente como para merecer crédito, pero en aquella época no era aceptable que las mujeres escribieran artículos científicos. La solución fue firmar el reporte como “A. A. L.” (Ada Augusta Lovelace). El reporte, publicado en 1843, acabó teniendo una longitud tres veces mayor al original y contiene muchas de las importantes predicciones de Ada con respecto a la Máquina Analítica de Babbage”, subrayó el ingeniero y catedrático.

Señaló que, en el reporte, Ada sugiere usar tarjetas perforadas de manera repetitiva con un propósito similar al que tienen las subrutinas de hoy en día. Además, predijo que las computadoras serían capaces de componer música, de producir gráficos y que podrían usarse tanto para aplicaciones prácticas como para las puramente científicas.

Pero Ada también tuvo una clara percepción de las limitaciones del predecesor de las computadoras modernas: “la Máquina Analítica no tiene pretensiones de crear nada original. Puede simplemente hacer lo que se le pida, lo que se le ordene que haga. Puede realizar análisis, pero no tiene el poder de anticipar ninguna revelación analítica o alguna verdad. Su objetivo es asistirnos en hacer disponible aquello con lo que ya estamos familiarizados.”

Coello Coello aseguró que su otra aportación significativa dentro de este reporte fueron los numerosos ejemplos que proporcionó del uso de la Máquina Analítica. “Incluyó demostraciones de cómo calcular funciones trigonométricas que contuvieran variables y de cómo la máquina de Babbage resolvería problemas difíciles sin error. El más destacado de sus ejemplos es un detallado plan para calcular los números de Bernoulli que más tarde sería denominado el primer programa de computadora de la historia, y su autora pasaría a convertirse, por ende, en la primera programadora de la historia“.

En su honor, desde 1979 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidió utilizar su nombre para denominar a un nuevo lenguaje de programación, usado como estándar para desarrollar su software interno, y al Estándar de Defensa de los Estados Unidos para el lenguaje MIL-STD-1815 se le dio el número del año de su nacimiento. Además, el Día de Ada Lovelace fue creado por el Centro Cultural de Southbank, en Londres, Inglaterra, en 2009. Se celebra el 15 de octubre para dar visibilidad a la participación de las mujeres en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Ada Lovelace: la primera programadora en la historia, una conferencia del ciclo Miedos, mitos y verdades de la computación, coordinado por el colegiado Carlos A. Coello Coello, se encuentra disponible en las plataformar digitales de El Colegio Nacional YouTube: elcolegionacionalmx