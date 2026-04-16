El XXXV Congreso de Derecho de la UDLAP aborda tendencias y transformaciones jurídicas actuales

UDLAP Luis Ernesto Derbez inauguró el XXXV Congreso de Derecho de la UDLAP. (UDLAP)

A fin de analizar los desafíos que enfrentan los sistemas jurídicos en un entorno de constante cambio tecnológico, social y económico, se realizó el XXXV Congreso de Derecho de la UDLAP, un espacio de reflexión académica que reunió a especialistas, investigadores, estudiantes y actores clave del ámbito legal.

La bienvenida a las actividades de este evento estuvo a cargo de la Mtra. Marcela Corro Priego, directora académica del Departamento de Derecho de la UDLAP, quien agradeció a la Mesa Directiva estudiantil la organización de la edición 35 del congreso, porque representa una oportunidad de comprender que el derecho está presente en toda actividad humana, desde el trabajo, diseño, propiedad intelectual, deporte; por lo cual se necesita profesionales capaces de implementar mecanismos para la solución de controversias. “Como abogados tenemos un compromiso con la justicia, por eso la Licenciatura en Derecho y los tres programas de posgrado de la UDLAP forman ciudadanos con conocimientos técnicos, capaces de afrontar los retos del mundo a través de la cultura de la paz. En específico, la nueva Maestría en Medios Alternativos de Solución de Controversias responderá a las necesidades de abogados que busquen soluciones fuera de los tribunales, ya que actualmente presentan procesos largos y costosos”, agregó la Mtra. Marcela Corro.

Por su parte, el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, expresó que México necesita un sistema jurídico con leyes y condiciones adecuadas, las cuales deberán ser forjadas a través de quienes ahora estudian una licenciatura en Derecho, que a su vez deben escuchar, preguntar y aprender de expertos, por ello es muy necesario la realización de congresos como el que se inauguró en la UDLAP. “Espero que, dentro de 50 años, todos y cada uno de ustedes puedan voltear atrás y decir cumplimos con México, porque creamos un sistema de justicia que le permite a la población tener tres cosas: Salud digna, educación y empleos dignos”, señaló el doctor Luis Ernesto Derbez al inaugurar el XXXV Congreso de Derecho de la UDLAP.

Acto seguido, las actividades del congreso iniciaron con la ponencia de la Lic. Begoña Cancino Garín, fundadora de BCG Law IP & Fashion, quien afirmó que el derecho está más ligado a la moda de la vestimenta de lo que se cree; por ello invitó a los participantes a revisar las etiquetas de cada una de las prendas que visten, las cuales indican los materiales, usos, formas de lavado y lugares de producción, cosas que son muy normales de ver, pero para el mundo del derecho cada una de las especificaciones requiere de un abogado especializado para su atención. Por ejemplo, “Bangladesh es un país que se dedica el 90% a la fabricación de ropa y de cosas relacionadas con la industria; lo que pocos saben es que ahí viven en unas condiciones terribles y su salario es realmente mínimo, entonces el tema de un abogado en seguridad social, laboral y demás juega un papel importantísimo”, agregó.

Asimismo, afirmó que la industria de la moda está obligada a tener a un abogado supervisando los distintos pasos de una prenda de vestir para así, durante el diseño evitar violaciones a la propiedad intelectual, derechos colectivos o de patrimonio cultural; en la elección de telas para revisar regulaciones de importación; en la fabricación para ver temas de condiciones de trabajo; en la distribución y venta se revisa el derecho laboral de repartidores y vendedores; también se checa qué le pasará a una prenda al llegar al fin de su vida útil, sobre todo cuando un pantalón se utilice, cuáles son los efectos del lavado, qué químicos deben usarse y dónde van a desembocar el agua para evitar la contaminación del medio ambiente.

“De hecho hay un documento en donde pueden ver el débito que tiene la industria a nivel mundial en temas ambientales, cada año empezamos con una deuda, tenemos unos puntos que vamos viendo cómo se lo va gastando cada uno de los países y la verdad es que todos terminan debiendo desde el mes tres”, explicó Begoña Cancino.

Tras esta participación, el XXXV Congreso de Derecho: El derecho en la era de la disrupción: retos, tendencias y transformaciones jurídicas continuó con dos mesas de discusión sobre los retos jurídicos del Mundial 2026 y la reinvención del derecho, además de la conferencia de la Dra. Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre cómo “Ejercer el derecho en tiempos de cambio: adaptarse, innovar y avanzar”.