Investigadores de la UAEH impulsan alternativas biodegradables en la Presa Endhó

Presa Rosa Ángeles Vázquez, científica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), tras recolectar lirio acuático de la Presa Endhó. (Eva Becerril)

Desde hace años, la población aledaña a la Presa Endhó, en Hidalgo, ha manifestado la necesidad de sanear este cuerpo de agua, el cual almacena aguas residuales provenientes del Valle de México para riego en el Valle del Mezquital. Sin embargo, sufre una grave contaminación, lo que genera problemas de salud y ambientales.

Una de sus principales problemáticas es la plaga del lirio acuático, que a su vez se ha convertido en el hogar ideal para el mosquito culex, el cual también ha generado dificultades para quienes viven cerca de la presa, principalmente del sector ganadero, que está preocupado porque sus animales son atacados por el pequeño insecto.

Como una propuesta ante esta problemática, investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), liderados por la científica Rosa Ángeles Vázquez, buscan obtener plásticos biodegradables a partir de esta planta invasora, contribuyendo así a la reducción de la contaminación en esta región, al aprovechar residuos neutrales para crear embalajes para materiales de construcción y tecnológicos.

De residuo vegetal a material biodegradable

Todo comenzó con el estudio del tule, la hoja de maíz y otros desechos vegetales. De ahí se detectó que la presa de Tecocomulco, localizada en Tepeapulco, Hidalgo, presentaba abundancia de lirio acuático, por lo que se analizó su raíz para ayudar a controlar el problema que esta planta causa en la zona y crear un nuevo material biodegradable.

La investigación mostró que el plástico creado se degrada de cinco a 12 días en biodigestores caseros, además de que contribuye a mejorar el suelo al volverse composta. Por este logro, el estudio obtuvo un premio que reconoció su aportación en la creación de nuevos materiales sustentables.

El lirio como indicador y recurso

Algunas imágenes aéreas han mostrado a la Presa Endhó cubierta por un gran porcentaje de lirio acuático. En el paisaje del cuerpo de agua se alcanzan a ver trituradoras que trabajan a marchas forzadas para tratar de disminuir la planta y así evitar la propagación del mosquito.

Durante una jornada de trabajo con investigadores de la UAEH, la doctora Rosa Ángeles explicó que el lirio acuático cumple además una función fitorremediadora, ya que sus raíces absorben contaminantes presentes en el agua, como metales pesados y sustancias orgánicas provenientes de descargas residuales industriales.

La longitud de la raíz funciona como un indicador del nivel de contaminación del cuerpo de agua, ya que busca nutrientes, lo que permite a las y los especialistas analizar la calidad del entorno. Sin embargo, su proliferación descontrolada favorece la reproducción del mosquito culex, el cual representa un riesgo para la salud de la población y del ganado de la región.

Ciencia aplicada al saneamiento

Tras ser recolectadas, las plantas son sometidas a un proceso de limpieza, secado y molienda para obtener un polvo fino que garantice la calidad del bioplástico. Este procedimiento incluye el uso de hornos, molinos y equipos de alta energía, además de agentes ligantes desarrollados por el grupo de investigación, con el fin de eliminar contaminantes antes de su transformación.

Ángeles Vázquez explicó que el proyecto surgió a partir de investigaciones previas y de una invitación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para atender la problemática del lirio acuático en la región de Tula, donde el problema persiste desde hace décadas.

En esta iniciativa participan alrededor de 20 personas de distintas instituciones académicas, entre investigadores y estudiantes de las áreas de química, biología y medio ambiente. La doctora resaltó el respaldo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como de instancias gubernamentales y de innovación, que han permitido fortalecer un trabajo científico con impacto social y ambiental.

Comunidad, ciencia y solución ambiental

María del Carmen Villeda García, originaria de la comunidad de San Mateo La Curva, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, destacó la importancia de la intervención de investigadores universitarios ante la problemática ambiental que afecta a la región. Señaló que el lirio acuático y la contaminación del agua representan una situación que impacta a numerosas comunidades asentadas alrededor de la Presa Endhó, tanto de Tepetitlán como de zonas colindantes del municipio de Tula.

Explicó que, junto con habitantes de la comunidad, participa de manera activa en las labores de recolección del lirio acuático. Indicó que la intención es encontrar una alternativa que convierta esta planta invasiva en un beneficio para la población, mediante el aprovechamiento de sus características naturales.

Villeda García reconoció que el problema del lirio y la contaminación no se limita a una sola localidad, sino que afecta a un amplio número de comunidades de la región. Además del exceso de vegetación, señaló que la presencia de aguas negras es uno de los principales retos ambientales, junto con la proliferación de mosquitos, lo que genera afectaciones constantes en la vida cotidiana de las familias.

Asimismo, expresó su respaldo al proyecto impulsado por las y los científicos de la UAEH y manifestó su deseo de que la investigación logre consolidarse. Subrayó que la población mantiene la expectativa de que estos estudios contribuyan a sanear el agua y a ofrecer soluciones reales a un problema que persiste desde hace años, en beneficio de las comunidades que rodean la presa.

Investigación con impacto social

La propuesta de investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo evidencia cómo la ciencia puede convertirse en una herramienta clave para enfrentar problemáticas históricas como esta.

El aprovechamiento del lirio acuático para la creación de bioplásticos plantea una alternativa biodegradable frente al uso de plásticos convencionales, al tiempo que contribuye a disminuir la proliferación de una planta invasora asociada a riesgos sanitarios y afectaciones económicas para las comunidades aledañas.

La participación de la población en las labores de recolección y el respaldo de instancias académicas y gubernamentales fortalecen un modelo de intervención que apuesta por soluciones integrales y de largo plazo.