¿Cuándo será el próximo eclipse solar? Fecha de uno de los fenómenos astronómicos más esperados (Gleive Marcio Rodrigues de Souza)

El eclipse total de Sol es un fenómeno altamente esperado, tanto por la comunidad científica como por los aficionados a la astronomía. Este año, agosto será el mes en el que acontecerá el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo.

Te compartiremos cuándo ocurrirá y si será visible en México, de acuerdo con el calendario de los principales eventos astronómicos de 2026 propuesto por la UNAM.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar de 2026?

Una serie de eventos astronómicos convergerán este año en el mundo, o mejor dicho, fuera de él. Desde lluvias de meteoros, un eclipse solar anular, un desfile planetario, la conjunción Venus-Júpiter, un eclipse parcial de Luna y otra lluvia de estrellas Gemínidas; sin embargo, de acuerdo con UNAM Global, en agosto acontecerá uno de los eventos más esperados: el eclipse total solar de 2026.

De acuerdo con el Calendario de Eventos Astronómicos de la UNAM, la fecha de uno de los fenómenos astronómicos más esperados está programada para el 12 de agosto de 2026, día en que acontecerá el primer eclipse total de Sol de 2026, fenómeno que, de acuerdo con José Samuel Pérez Huerta, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), genera curiosos fenómenos ópticos, además de una de las vistas más impresionantes de los acontecimientos astronómicos, o por lo menos uno de los más conocidos.

¿El eclipse total solar de 2026 será visible en México?

De acuerdo con UNAM Global, el 12 de agosto ocurrirá un eclipse total de Sol, cuya franja de totalidad cruzará regiones del Atlántico Norte y Europa; sin embargo, y para infortunio de los amantes de los fenómenos astronómicos en México, este no será visible en el país.

El primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo se observará en su totalidad en España, de oeste a este, y pasará por numerosas capitales de provincia, desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València, pues la totalidad ocurrirá en el Atlántico Norte y Europa.