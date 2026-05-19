Plantas raras: tesoros vivos en jardines botánicos

Inecol Figura 1. Ejemplos de plantas raras presentes en el Jardín Botánico Clavijero: a) Salvia madrigalii, especie descrita recientemente (2017) y microendémica de Michoacán, México, con una distribución geográfica muy restringida; b) Lophophora diffusa, endémica de una región reducida (≈775 km²) en Querétaro e Hidalgo, con poblaciones aisladas, lo que la hace rara y vulnerable; c) Symplocos coccinea, especie endémica de México amenazada por la pérdida de hábitat; d) Mammillaria matudae, cactus raro y apreciado en colecciones, con poblaciones naturales limitadas en zonas áridas; e) Salvia divinorum, endémica de la Sierra Mazateca (Oaxaca), que rara vez produce semillas viables, por lo que la mayoría de los individuos son clones; f) Passiflora guatemalensis, descrita como “aparentemente muy rara” y considerada en riesgo en algunas regiones; g) Diospyros riojae, con propagación limitada, lo que ha motivado esfuerzos de conservación mediante cultivo in vitro; h) Cosmos atrosanguineus, especie nativa de México considerada extinta en estado silvestre debido a la destrucción de su hábitat a inicios del siglo XX.

Cuando pensamos en la conservación de la biodiversidad, solemos imaginar animales emblemáticos. Sin embargo, existe un mundo vegetal igualmente valioso y, muchas veces, más vulnerable: el de las plantas raras. Estas especies, poco conocidas y frecuentemente ignoradas, representan una parte fundamental de los ecosistemas y hoy dependen en gran medida del trabajo de los jardines botánicos para sobrevivir.

En México, la situación es preocupante. Aproximadamente una de cada cuatro especies de plantas se encuentra en riesgo, y de más de 10,000 especies evaluadas, cerca de 2,500 enfrentan peligro de extinción. Las principales amenazas son la modificación del hábitat derivada de la tala ilegal y el cambio de uso de suelo. Este escenario plantea una pregunta urgente: ¿qué ocurre con aquellas plantas que no tienen un valor económico evidente?

Durante mucho tiempo, el término “planta rara” se utilizó de manera general para describir especies poco comunes o difíciles de encontrar. Actualmente este concepto tiene un significado científico mucho más preciso, en gran medida gracias a los aportes de la ecóloga Deborah Rabinowitz publicados en 1981. Con frecuencia se ha utilizado para describir aquellas especies que no forman parte de los catálogos de interés económico, es decir, plantas que no son ampliamente utilizadas como alimento, medicina o recurso comercial. Esta visión ha contribuido a que muchas especies sean desplazadas o desaparezcan sin que se reconozca su importancia. En realidad, una planta puede ser rara por distintas razones: porque tiene una distribución geográfica limitada, porque sus poblaciones son pequeñas o fragmentadas, o porque depende de condiciones ambientales muy específicas, como ciertos suelos, microclimas o polinizadores (Fig. 1). Algunas siempre han sido raras; otras lo son como consecuencia de la actividad humana.

En un mundo cambiante, estas plantas son especialmente vulnerables. El cambio climático, la expansión urbana y la introducción de especies exóticas las afectan de manera desproporcionada. Además, al contar con poblaciones pequeñas, son más susceptibles a eventos inesperados como incendios o deslizamientos de tierra, que pueden provocar pérdidas irreversibles. En muchos casos, especies que antes eran comunes hoy sobreviven solo en pequeños fragmentos de su hábitat original.

Frente a esta crisis, los jardines botánicos han dejado de ser únicamente espacios de exhibición para convertirse en centros activos de conservación, investigación y restauración ecológica. En ellos se resguardan colecciones vivas que funcionan como un seguro ante la extinción, se genera conocimiento para la propagación y manejo de especies, y se apoya la restauración de ecosistemas mediante la reintroducción de plantas en sus hábitats naturales. También se protegen interacciones ecológicas fundamentales, como las relaciones con polinizadores. Aun así, el reto es considerable: actualmente solo una parte de las especies en peligro está representada en colecciones de jardines botánicos.

Detrás de estos esfuerzos existe un componente clave que a menudo pasa desapercibido: la horticultura. Lejos de limitarse al cuidado ornamental, esta disciplina es esencial para evitar la desaparición de especies. La conservación de plantas raras implica, en muchos casos, intervenir en las poblaciones naturales, ya sea mediante monitoreo o a través de acciones más intensivas como la restauración de hábitats. En este contexto, la horticultura permite propagar, cultivar y mantener plantas fuera de su entorno natural, lo que se conoce como conservación ex situ.

Estas prácticas incluyen el manejo y almacenamiento de semillas, la propagación por distintos métodos (desde técnicas tradicionales hasta cultivo de tejidos), el control de plagas y enfermedades, y la recreación de condiciones adecuadas de sustratos y nutrición. Incluso cuando los estudios no son directamente hortícolas, muchas investigaciones dependen de estas herramientas. Por ejemplo, para entender por qué una planta es rara, los científicos pueden compararla con especies comunes en condiciones controladas, o cultivar individuos a partir de semillas silvestres para análisis genéticos.

En la actualidad, se reconoce que la conservación más efectiva combina estrategias dentro y fuera del hábitat natural. Proteger los ecosistemas donde viven las plantas es fundamental para su supervivencia a largo plazo, pero la conservación ex situ en jardines botánicos, bancos de semillas o laboratorios, suele ser un paso indispensable, especialmente cuando una especie está al borde de la extinción. En estos casos, las colecciones de germoplasma y los ejemplares cultivados pueden representar la última línea de defensa.

Además, conservar plantas raras implica proteger las complejas redes ecológicas de las que forman parte. Muchas de estas especies mantienen relaciones estrechas con polinizadores u otros organismos, por lo que su preservación contribuye a mantener el equilibrio y la funcionalidad de los ecosistemas.

Una responsabilidad compartida

La conservación de plantas raras no es solo tarea de investigadores, horticultores o instituciones. También implica reconocer el valor de la diversidad vegetal, incluso de aquellas especies que no tienen un uso inmediato para las personas. Los jardines botánicos nos recuerdan que cada planta, por discreta que parezca, puede ser clave para el equilibrio de la vida en el planeta. Protegerlas no es solo conservar plantas: es resguardar historias evolutivas, relaciones ecológicas y posibilidades futuras para la humanidad.

Referencias

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