Del ingenio a la innovación: inventar para transformar

Inventor En el marco del Día del Inventor Mexicano, el CIATEJ refrenda su compromiso con la innovación. (Ciatej)

Cada 17 de febrero se conmemora en México el Día del Inventor Mexicano, una fecha que reconoce la creatividad, el ingenio y la capacidad transformadora de quienes, a través de la ciencia y la tecnología, han contribuido al desarrollo del país. Esta conmemoración se realiza en honor al natalicio de Guillermo González Camarena, ingeniero mexicano pionero de la televisión a color y creador de tres sistemas para la transmisión de imágenes en color.

En 1940, González Camarena desarrolló el sistema tricromático secuencial de campos para la televisión a color, un invento que marcó un antes y un después en la historia de la comunicación visual a nivel mundial. Su legado dio origen, años más tarde, a que desde 1993 se reconozca oficialmente la labor de las y los inventores mexicanos, cuyas aportaciones impulsan la innovación, la competitividad y el progreso tecnológico de México.

La protección del ingenio en México

En nuestro país, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la institución encargada de proteger los derechos de propiedad industrial. A través del otorgamiento de patentes, registros y otros mecanismos de protección, el IMPI brinda certeza jurídica a las y los inventores, permitiendo que su capacidad creativa se traduzca en inversión, generación de empleos, desarrollo económico y bienestar social.

La propiedad intelectual se consolida, así como un puente entre el conocimiento científico y la sociedad, al garantizar que las invenciones puedan ser aprovechadas de manera legítima y estratégica para atender necesidades reales.

CIATEJ: ciencia que se convierte en innovación

El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) es un Centro Público de Investigación que, a lo largo de casi 50 años, ha contribuido de manera significativa al desarrollo tecnológico del país. Durante este tiempo, el Centro ha desarrollado diversas tecnologías y ha llevado a solicitud de patente más de 300 invenciones, resultado del trabajo científico y tecnológico de su comunidad.

En el CIATEJ se realiza investigación alineada a prioridades nacionales y estatales, pero también se trabaja de manera estrecha con empresas que enfrentan retos específicos. Mediante metodologías de investigación científica y tecnológica, se desarrollan soluciones innovadoras que pueden ser transferidas y llevadas al mercado, fortaleciendo la competitividad del sector productivo.

A través de la Dirección Adjunta de Vinculación y Transferencia de Tecnología, el CIATEJ promueve el registro y la protección de los desarrollos generados por su personal científico y tecnológico, bajo la premisa de que proteger el conocimiento es una forma de impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país. Entre las acciones concretas se encuentra el licenciamiento de patentes, que permite a empresas y organizaciones aprovechar tecnologías respaldadas por la ciencia.

Actualmente, el CIATEJ cuenta con 164 patentes otorgadas y vigentes, 73 solicitudes en trámite y 27 tecnologías licenciadas, todas orientadas a generar un impacto positivo en la sociedad.

Te invitamos a conocerlas en el siguiente enlace:

https://ciatej.mx/vinculacion/patentes

Inventar para transformar

En el marco del Día del Inventor Mexicano, el CIATEJ refrenda su compromiso con la innovación, la transferencia de tecnología y la generación de conocimiento con impacto social, honrando el espíritu creativo que caracteriza a las y los inventores del país.

Como lo expresó el visionario Nikola Tesla:

“No creo que haya alguna emoción más intensa para un inventor que ver alguna de sus creaciones funcionando. Esa emoción hace que uno se olvide de comer, de dormir, de todo”.

Una frase que resume el motor que impulsa a la ciencia: la pasión por crear soluciones que transforman la realidad.

Jesús Fuentes González, Oficina de Difusión y Divulgación del CIATEJAlejandra Navarro Hurtado, Dirección Adjunta de Vinculación y Transferencia de Tecnología