La importancia de las Colecciones Nacionales en México

Inecol. El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero.

A diferencia de un parque público, un jardín botánico es una institución científica. Su valor no reside solo en la belleza del paisaje, sino en la documentación, investigación y conservación de las especies que alberga. Dentro de estas instituciones, las Colecciones Nacionales representan el máximo grado de compromiso: son conjuntos de plantas de un grupo taxonómico específico que además, cuentan con al menos 60% de representatividad, la información se encuentra en bases de datos, hay un especialista en el grupo asociado a la colección, todas estas características hacen que sean reconocidas por la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos como el patrimonio genético más importante del país.

El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero

Ubicado en Xalapa, Veracruz, y bajo el resguardo del Instituto de Ecología (INECOL), el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero (JBC) no es solo uno de los más bellos de México, sino uno de los más estratégicos. Enclavado en el amenazado ecosistema del bosque de niebla, este jardín se ha convertido en el custodio de linajes evolutivos que han sobrevivido a eras geológicas, pero que hoy enfrentan la presión del cambio climático y la pérdida de hábitat.

Dos de sus colecciones más emblemáticas, las Cícadas y los Bambúes, ejemplifican la importancia crítica de la conservación ex situ (fuera de su lugar de origen).

Inecol. Figura 1. A) Vista de la Colección Nacional de Cícadas establecida en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero; B) Dioon purpusii; C) Dioon tomasellii; D) Zamia inermis; E) Dioon edule. (Aldair Zárate Pérez)

Cícadas “Fósiles Vivientes”

Si pudiéramos viajar 200 millones de años al pasado, veríamos un paisaje dominado por plantas que hoy reconoceríamos de inmediato en el JBC: las cícadas (Figura 1). A menudo confundidas con palmas o helechos, estas plantas son en realidad un grupo único y primitivo que ha sobrevivido desde la era de los dinosaurios.

México es el segundo país con mayor diversidad de cícadas en el mundo, y el JBC alberga la Colección Nacional de Cícadas “Andrew P. Vovides”. Este reservorio es de una importancia científica incalculable por varias razones:

Rescate Genético: Muchas de las especies presentes en el jardín están catalogadas en peligro crítico de extinción. Al mantener ejemplares sanos y reproductivos, el jardín funciona como una “arca de Noé” botánica. Estudio Evolutivo: Al ser plantas tan antiguas, su estudio permite a los científicos entender cómo ha evolucionado la reproducción de las plantas y cómo han sobrevivido a cambios climáticos masivos en el pasado. Combate al Tráfico Ilegal: El comercio ilegal de cícadas es un problema grave. La existencia de colecciones nacionales permite el intercambio legal de semillas y conocimiento, reduciendo la presión sobre las poblaciones silvestres.

Inecol Figura 2. Vista parcial de la Colección Nacional de Bambués en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. (Aldair Zárate Pérez)

Pasear por la colección de cícadas del JBC es, literalmente, recorrer una parte de la historia de la Tierra. Especies de los géneros Dioon, Ceratozamia y Zamia despliegan sus frondas rígidas como testigos mudos de un tiempo en que el mundo era radicalmente distinto.

Bambúes

Mientras que las cícadas nos hablan del pasado, los bambúes nos hablan de un futuro sustentable. La Colección Nacional de Bambúes Nativos de México, también resguardada en el JBC, rompe con el mito de que el bambú es exclusivamente asiático (Figura 2).

México posee una riqueza asombrosa de bambúes que desempeñan roles ecológicos vitales. En el JBC, esta colección sirve como un laboratorio vivo para entender la versatilidad de esta planta.

Servicios Ecosistémicos: Los bambúes son maestros en la captura de carbono y la retención de suelos en zonas de ladera, algo vital en la orografía de Veracruz.

Potencial Económico: Algunas especies nativas pueden ser utilizadas en la construcción, la fabricación de papel o incluso como alimento, promoviendo una economía verde que no dependa de especies introducidas.

Diversidad Desconocida: Muchos mexicanos ignoran que tenemos bambúes propios (como los del género Guadua u Otatea). La colección nacional visibiliza esta riqueza, enseñando que no necesitamos mirar hacia otros continentes para encontrar soluciones sostenibles.

¿Por qué importa esto para el ciudadano común?

Podríamos pensar que las colecciones nacionales son solo para académicos en batas de laboratorio, pero su impacto llega hasta nuestra mesa y nuestra seguridad.

Las colecciones nacionales son un reservorio genético muy importante. En un mundo donde las plagas pueden arrasar con cultivos enteros o donde las sequías se vuelven más severas, la diversidad genética guardada en los jardines botánicos es la fuente de donde se podrían obtener genes para crear plantas más resistentes en el futuro. Además, el JBC cumple una función educativa vital: un niño que ve una cícada de mil años o se pierde en el bosque de niebla es un ciudadano que comprende que la naturaleza no es algo “externo”, sino una herencia que le pertenece y debe cuidar.

Mantener una Colección Nacional no es tarea fácil ni barata. Requiere especialistas que conozcan la taxonomía, técnicos y horticultores que luchen contra plagas específicas y una visión a largo plazo que trascienda los periodos gubernamentales.

El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero es un orgullo nacional que nos recuerda que México es una potencia mundial en biodiversidad. Al visitar sus colecciones de cícadas y bambúes, no solo estamos admirando plantas raras; estamos presenciando el esfuerzo científico por detener el reloj de la extinción. La próxima vez que camines por sus senderos, recuerda que cada hoja y cada tronco son parte de un archivo vivo que cuenta la historia de la vida en nuestro planeta y asegura que las generaciones futuras puedan heredar un mundo todavía verde.

*Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero