Dignificación Magisterial, SNTE exige salarios acordes a alta profesionalización docente

Alfonso Cepeda Salas señala que está por concluir la negociación del Pliego Nacional de Demandas 2026 y reconoce a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo —

SNTE Alfonso Cepeda Salas Cada nivel educativo es pieza clave en la formación de nuevas generaciones y el desarrollo nacional, dijo en Hidalgo Alfonso Cepeda salas, líder del SNTE. (SNTE )

Todos los Maestros del país merecen un incremento salarial acorde con su compromiso, desempeño y vocación de servicio, dijo el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

Desde Pachuca, Hidalgo, afirmó que está por concluir la negociación del Pliego Nacional de Demandas 2026 y reconoció a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, por sus declaraciones de este lunes sobre la necesidad de mejorar los salarios del Magisterio.

Justicia para la Base Docente

Cepeda Salas dijo que “las Maestras y Maestros de Educación Básica, sobre todo los de pocos años de servicio no ganan lo que deberían, deben tener una dignificación real en su salario quincenal”.

Añadió que están “para defender sus derechos y hemos tenido un muy buen trato con el movimiento de la Cuarta Transformación, aquí lo hemos visto, pero queremos un trato mejor”.

Reveló que el 100 por ciento de los Maestros en México tiene licenciatura, el 70 por ciento tiene maestría y el otro 30 ó está estudiando doctorado o ya lo concluyó, “esa es la calidad de las Maestras y Maestros”.

Resaltó que cada nivel educativo, desde preescolar hasta superior, “constituye una pieza clave en la formación de las nuevas generaciones y en el desarrollo nacional, por lo que es indispensable avanzar hacia condiciones más justas y equitativas para todo el Magisterio”.

Estabilidad y Compromiso en Hidalgo

En el contexto del regreso a clases luego de las vacaciones de Semana Santa, reiteró el compromiso del SNTE con el fortalecimiento de escuelas públicas de excelencia.

El Maestro dirigente habló así durante la toma de protesta a más de 4 mil 700 secretarios generales delegacionales y representantes de centro de trabajo de la Sección 15, en Hidalgo.

Manifestó que uno de los ejes fundamentales del SNTE es que la educación se mantenga como un espacio de estabilidad, ajeno a conflictos que afecten el proceso de enseñanza-aprendizaje y que las demandas se resuelvan mediante el diálogo.

Por su parte, el secretario general de la Sección 15, profesor Said Vargas Sáenz, afirmó que están listos “para seguir construyendo el futuro de nuestro sindicato bajo esa visión que usted siempre ha tenido en beneficio de todos los agremiados”.

Vargas Sáenz afirmó que “el Magisterio hidalguense es motivo de orgullo nacional por su disciplina sindical”.

Enseguida llamó a los dirigentes a mantenerse cerca de las bases, “porque un sindicato fuerte se construye desde abajo, con cercanía y compromiso real”.

Dignificación Magisterial, SNTE exige salarios acordes a alta profesionalización docente