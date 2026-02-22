“Arturo Rosenblueth, 1900-1970” (fragmento) de Pablo Rudomin

Arturo Rosenblueth Fundador del Cinvestav.

PRESENTACIÓN

Hace ya algunos años, Ruth Guzik Glantz decidió hacer su tesis de doctorado sobre la vida científica de Arturo Rosenblueth en el Departamento de Investigaciones Educativas (die) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) a cargo de la doctora Susana Quintanilla. Tuve la fortuna de ser uno de sus asesores y debo decir que fue una experiencia sumamente interesante y aleccionadora para mí. Había muchos aspectos de la vida de Rosenblueth que ignoraba y que pude conocer gracias al esfuerzo que hizo Ruth para consultar documentos y textos originales, sobre todo los relacionados con su estancia en Harvard, entre los que destaca la correspondencia que tuvo con Walter B. Cannon, su mentor científico. También leí copias de las cartas que el propio Cannon escribió a varios investigadores cuando trató de conseguir una posición más estable para Rosenblueth, ya fuera en Harvard o en otras instituciones académicas en Estados Unidos.

La tesis de Ruth incluye varios capítulos acerca de las contribuciones científicas que hizo Rosenblueth durante su estancia en Harvard. Relata, además, y con gran detalle, su regreso a México y su incorporación al recién fundado Instituto Nacional de Cardiología (inc) como jefe del Departamento de Fisiología, que incluye un relato pormenorizado de los trabajos que realizó en esa época y de los investigadores que allí se formaron. Finaliza el texto con una descripción breve de la creación del Cinvestav y de su desempeño como su director fundador.

Vista en retrospectiva, fue una tesis excelente, bien documentada. Por años, insistí a Ruth que la completara y le diera forma de libro para que pudiera ser leído y compartido con los jóvenes investigadores mexicanos dentro y fuera del Cinvestav que desconocen por completo la trayectoria y las vicisitudes de aquellos hombres y mujeres que fueron fundadores y promotores de la investigación científica en el país. Esto requirió investigar y documentar con más detalle la labor realizada por Rosenblueth en el Cinvestav, tarea que fue pospuesta por un buen tiempo.

Afortunadamente, en El Colegio Nacional se acordó que era importante que se iniciara una serie de publicaciones biográficas dirigidas precisamente a difundir las contribuciones de muchos de sus miembros ya fallecidos al desarrollo científico y cultural del país, entre ellos Arturo Rosenblueth. Qué mejor oportunidad para poner al día el material que Ruth recopiló en su tesis. Para ello era imprescindible tener acceso a los archivos del Cinvestav y consultar actas, acuerdos, reuniones de la Junta de Gobierno, en fin, reunir todo lo rescatable en relación con la década 1960-1970. También era necesario contar con la anuencia y el apoyo del doctor José Mustre, director del Cinvestav, quien aceptó el proyecto con entusiasmo y estuvo de acuerdo con que el libro fuera una coedición El Colegio Nacional-Cinvestav. Han sido meses de trabajo intenso para Ruth y es para mí ahora un gusto tener en mis manos el texto final de lo que será el libro.

Presentar la biografía de Arturo Rosenblueth no es una tarea fácil, dadas la personalidad y las contribuciones de este científico mexicano extraordinario. La historia de Rosenblueth no es cosa del pasado, sino de una actualidad impactante porque representa la historia del hijo de un inmigrante que se instala en Chihuahua dejando las Europas en busca de mejores oportunidades.

Arturo Rosenblueth fue hijo de un hombre convencido de que el estudio y el conocimiento eran elementos indispensables para el desarrollo individual. Con gran detalle y precisión Ruth Guzik Glantz nos presenta la historia del joven Arturo que, proveniente de una familia con recursos limitados, peregrina de un lugar a otro buscando oportunidades y trabajos temporales que le permitan continuar con sus estudios y graduarse como médico.

Nos relata la serie de circunstancias azarosas y sorprendentes que le permiten finalmente ganar una beca otorgada por la Fundación Guggenheim para ir a Harvard y trabajar en el laboratorio del profesor W. B. Cannon, eminente fisiólogo de la época. Es durante su estancia en Harvard cuando Arturo Rosenblueth hace contribuciones fundamentales acerca de los mecanismos de transmisión sináptica, vuelve propia la línea de trabajo de su maestro y se constituye en un defensor apasionado de la teoría de la transmisión química, a la vez que sienta las bases para entender algunos de los mecanismos que operan en sinapsis periféricas y centrales.

Es también durante su estancia en Boston cuando establece contacto y amistad con Norbert Wiener y juntos inician una serie de seminarios que con los años dan origen al Club de Filosofía de la Ciencia, que agrupa a varios de los científicos más distinguidos en diversos campos y da lugar a publicaciones importantes acerca del funcionamiento de los sistemas de control en sistemas ingenieriles y en los seres vivos, conocimiento que posteriormente se perfilará como una disciplina por sí misma: la cibernética.

Mientras escribo estas líneas vienen a mi mente dos de sus contribuciones fundamentales de esa época que surgen de su colaboración con Wiener: “Behavior, purpose and teleology”, publicado en 1943, así como “The role of models in science”, publicado en 1945. Para mí, y creo que para muchos otros, estos trabajos fueron fuente de inspiración. En mi caso cambiaron la forma en que abordé algunos de los estudios que he realizado en relación con los mecanismos que modulan la información sensorial transmitida desde la periferia a la médula espinal.

Y ya que estoy en eso, no puedo dejar de mencionar que estos trabajos, junto con otros textos basados en las conferencias que impartió en El Colegio Nacional como Mente y cerebro y El método científico, han sido incluidos en el volumen 8 de la obra de Rosenblueth publicada por esta institución. En la introducción a esos textos, Ruth y yo revisamos con cierto detalle los conceptos filosóficos más importantes contenidos en cada una de sus publicaciones, que creo vale la pena leer para disponer de una visión más integral acerca de las contribuciones de Rosenblueth en ese campo.

En su libro, Ruth Guzik Glantz retrata con una minuciosidad encomiable y bien documentada el ambiente que privaba a fines de los treinta y principios de los cuarenta del siglo xx. No se trata de una simple relatoría de eventos. Hay un hilo conductor que nos lleva hasta aspectos más profundos de lo que era el ambiente académico de entonces. La vida de Rosenblueth en Harvard es de continuo trabajo y de una productividad extraordinaria. En esta etapa desarrolla junto con Cannon la teoría de las dos simpatinas y se involucra en la controversia entre la transmisión química y la eléctrica. En pocos años se vuelve el colaborador más cercano de Cannon, lo que genera en algunos de sus colegas envidia y suspicacias que afloran cuando éste trata de conseguir a Rosenblueth un puesto más permanente y sobre todo cuando, a punto de retirarse, Cannon lo propone como su posible sucesor en la jefatura del departamento que dirigía.

Me ha sorprendido y decepcionado la forma en la que algunos académicos y administradores expresaron su rechazo hacia Arturo Rosenblueth. Unos, por ser mexicano; otros, por su “remoto” origen judío, y unos más, “con la excusa” de su carácter “apasionado e irascible”, lo que impidió que fuera contratado no sólo en Harvard, sino también en otras instituciones, como lo documenta Ruth con detalle, basándose en cartas y documentos extraídos de los archivos de la correspondencia que W. B. Cannon tuvo con sus colegas.